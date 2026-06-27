Ribadavia renovará dos calles con 56.500 euros

La calle Piñeiral será una de los viales en los que se realizarán las obras.

El Concello de Ribadavia acometerá la renovación de dos viales municipales con una inversión de algo más de 56.500 euros, una actuación que permitirá mejorar cerca de 3.500 metros cuadrados de firme y reforzar la seguridad y comodidad de la circulación.

El proyecto forma parte del plan de mejora de caminos rurales 2026-2027

El proyecto forma parte del plan de mejora de caminos rurales 2026-2027 y acaba de recibir la confirmación de la subvención concedida por la Consellería do Medio Rural. Las obras se ejecutarán en la rúa Piñeiral, que conecta la N-120 con la rúa de Redondela, y en la rúa Álvaro Cunqueiro, que une la rúa Virxe do Portal con la Baixada á Barca. La intervención incluirá el fresado de las zonas deterioradas, la limpieza y preparación de la superficie, la regularización del firme y la aplicación de una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente. También se recalzarán las tapas de registro para adaptarlas a la nueva rasante de la calzada.

El presupuesto subvencionable asciende a 46.719 euros, mientras que la inversión global será de 56.529 euros. Tras la confirmación de la financiación autonómica, el siguiente paso será la licitación de los trabajos, y una vez realizada la adjudicación, el plazo estimado para la ejecución de las obras es de seis meses.

Seguridad

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, destacó que “a conservación e mellora da rede viaria municipal é unha das prioridades do goberno local porque afecta directamente á mobilidade e ao día a día da veciñanza”. Además, subrayó que “seguimos avanzando na posta ao día de infraestruturas que precisan renovación para ofrecer mellores condicións de seguridade e accesibilidade”.