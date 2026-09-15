Roberto Muradás, retratos y mascotas dibujadas punto a punto

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más especial en los hogares y también han encontrado el suyo en el arte de Roberto Muradás Núñez. El artista ribadaviense presenta “Retratos y mascotas”, una exposición que reúne 46 obras en la iglesia de A Madalena de Ribadavia y que podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, de miércoles a domingo.

Muradás, nacido en Ribadavia en 1967, explica que esta exposición tiene un significado especial ya que “mis abuelos vivían en el barrio judío, por lo que para mí es un orgullo exponer en un lugar en el que estuve de niño”.

La muestra supone también su regreso a una actividad artística que había dejado aparcada durante tres décadas por motivos laborales. Tras una primera etapa formativa en la Escola Obradoiro Auria, volvió a crear tras el nacimiento de su hija.

Su discromatopsia, una alteración en la percepción de los colores, marcó el camino hacia su técnica actual. “Empecé haciendo acuarela y pastel, pero el color me generaba ansiedad porque no sabía si lo hacía bien”, señala. Encontró en la tinta una alternativa y convirtió el puntillismo en su principal forma de expresión: “No hay líneas, con un rotulador muy fino se hacen puntitos en el papel y se forma todo el retrato”.

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La pandemia fue también un punto de inflexión, ya que llegó a su casa Milú, un bichón maltés que se convirtió en uno de los primeros protagonistas de sus retratos, todavía en pastel blanco. Después llegó Nala, la primera perra que dibujó con esta nueva técnica al verla en el parque. “Tenía una cara muy bonita y le pedí a los dueños dibujarla”, recuerda. Luego llegaron los retratos de los perros de sus amigos y, poco a poco, comenzó a sumar encargos a través de las redes sociales desde distintos puntos de España, también para dibujar personas o recrear fotografías antiguas.