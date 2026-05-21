POLÍGONO AGROFORESTAL
O Riós recupera terreos para cultivos leñosos e o aproveitamento de castaña
O polígono agrofrorestal do Riós mobilizará 94 hectáreas ao abeiro da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia. O obxectivo deste instrumento é devolver a produción a áreas de terra que contan con boa capacidade produtiva, pero que se atopan infrautilizadas.
A actividade principal será a implantación de cultivos leñosos e o aproveitamento da castaña. Como secundarias, recolleranse os sistemas agroforestais e os cultivos de ciclo curto. Ademais, as modalidades de gandaría que se establezan deberán desenvolverse en réxime extensivo, con prioridade para as de produción integrada ou en ecolóxico.
A directora xeral de Agader, Paz Rodríguez, visitou esta semana os terreos onde se implantará o polígono da Pousada e nos que se desenvolven labores de roza. Rodríguez confirmou que xa se resolveu a investigación das máis de 660 parcelas que o forman, e que se está a elaborar o proxecto básico.
