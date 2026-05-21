O Riós recupera terreos para cultivos leñosos e o aproveitamento de castaña

POLÍGONO AGROFORESTAL

O Concello do Riós segue dando pasos para recuperar terreos para cultivos leñosos coa implantación do polígono agroforestal da Pousada

Foto de arquivo dunha visita ao polígono agroforestal de Pousada, no Riós. | Paisactivo.

O polígono agrofrorestal do Riós mobilizará 94 hectáreas ao abeiro da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia. O obxectivo deste instrumento é devolver a produción a áreas de terra que contan con boa capacidade produtiva, pero que se atopan infrautilizadas.

A actividade principal será a implantación de cultivos leñosos e o aproveitamento da castaña. Como secundarias, recolleranse os sistemas agroforestais e os cultivos de ciclo curto. Ademais, as modalidades de gandaría que se establezan deberán desenvolverse en réxime extensivo, con prioridade para as de produción integrada ou en ecolóxico.

A directora xeral de Agader, Paz Rodríguez, visitou esta semana os terreos onde se implantará o polígono da Pousada e nos que se desenvolven labores de roza. Rodríguez confirmou que xa se resolveu a investigación das máis de 660 parcelas que o forman, e que se está a elaborar o proxecto básico.

