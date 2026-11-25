El parque infantil de Quereño, en el término municipal de Rubiá, será objeto de una renovación gracias a un préstamo de 48.000 euros concedido por la Xunta de Galicia al Concello. La actuación permitirá reparar las instalaciones, sustituir el pavimento de la zona de juegos, así como restaurar e incorporar nuevos elementos infantiles y mobiliario urbano.

El acuerdo se formalizó este lunes en Santiago de Compostela con la firma de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el alcalde de Rubiá, Elías Rodríguez Núñez. En el acto también estuvo presente el secretario xeral técnico de la Consellería, Yago Borrajo.

La intervención se centrará en mejorar las condiciones del recinto y renovar sus principales elementos. Entre los trabajos previstos figura la reparación del muro perimetral, una de las actuaciones necesarias para acondicionar el espacio. También se renovará el pavimento del área de juegos, se rehabilitarán los elementos infantiles y se instalarán nuevos juegos.

Relacionado En riesgo el comedor escolar de Rubiá por falta de personal

El proyecto contempla, además, la incorporación de nuevo mobiliario urbano para completar la mejora de las instalaciones. De este modo, la actuación busca actualizar un espacio público destinado al ocio y disfrute de los niños en la localidad de Quereño. Los 48.000 euros llegarán a través del Fondo de Cooperación de la Xunta.

Un préstamo a ocho años

Según ha precisado el organismo autonómico, se trata de una línea de financiación destinada a municipios gallegos de menos de 50.000 habitantes que necesitan recursos para acometer obras de conservación y recuperación de espacios de titularidad municipal.

En el caso del municipio valdeorrés, la ayuda se articula como un préstamo sin intereses que el Ayuntamiento deberá devolver en un plazo de ocho años. Esta fórmula permite al municipio disponer de los fondos necesarios para ejecutar la intervención sin asumir el coste financiero de los intereses.

El programa autonómico contempla diferentes posibilidades de actuación para las entidades locales. Entre ellas figuran la conservación de edificios municipales, la adquisición de inmuebles para su posterior rehabilitación y la urbanización de nuevos viales recogidos en el planeamiento municipal.

Con este convenio, Rubiá incorpora financiación para acometer la mejora del parque infantil de la pequeña parroquia de Quereño, interviniéndose tanto en la seguridad como en el acondicionamiento de las instalaciones o en la renovación de sus equipamientos. La intervención se suma así a las posibilidades que ofrece el fondo autonómico para que los pequeños municipios puedan abordar proyectos de mejora de sus espacios públicos, sentando un precedente para el marco local valdeorrés.