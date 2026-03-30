Así es BiliSeq, la nueva prueba que mejora la detección del cáncer de vías biliares

Investigadores del UPMC Hillman Cancer Center y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) han desarrollado BiliSeq. Una prueba molecular que ayuda a una detección más certera del cáncer en vía biliares.

La zona de los conductos biliares suele ser estrecha además de estar rodeada de inflamación o tejido cicatricial complicando su exploración médica y por consiguiente el diagnóstico puede complicarse.

BiliSeq es una prueba molecular que detecta el cáncer de las vías biliares con el doble de sensibilidad que la prueba estándar, lo que proporciona a los médicos una imagen más precisa del diagnóstico del paciente.

Más de 2.000 pacientes

En su periodo de prueba clínica con más de 2.000 pacientes, esta prueba detectó aproximadamente el 82% de los cánceres de conductos biliares, en comparación con el 44% detectado únicamente mediante patología.

Esta cifra aumentó más aún, al combinarse con la patología,aumentando la detección de cáncer a casi el 90%, clasificando erróneamente las enfermedades benignas como malignas en raras ocasiones.

"Durante décadas, en el caso del cáncer de las vías biliares, hemos sabido que una biopsia negativa no siempre descarta la presencia de cáncer. Esa incertidumbre lleva a repetir las pruebas y, en ocasiones, a realizar cirugías sin obtener respuestas claras", plantea Adam Slivka, profesor de medicina en la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición de la Universidad de Pittsburgh.

Una de las características de esta prueba es que detecta mutaciones genéticas asociadas al cáncer en el tejido de los conductos biliares. Funcionando incluso cuando las células tumorales son escasas, están dañadas o son indistinguibles de la inflamación al microscopio.

Es importante remarcar que no es una prueba de detección para la población general. En cambio, se utiliza para pacientes con estrechamiento u obstrucción de las vías biliares que necesitan un diagnóstico más preciso.

BiliSeq identificó información genética relevante para el tratamiento en aproximadamente uno de cada cinco pacientes. En casi un tercio de esos casos, dicha información llevó a los médicos a modificar la forma en que se gestionaba la atención. "Ahí es donde realmente se convierte en medicina personalizada", apunta Slivka.