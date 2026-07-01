España registra 1.031 muertes atribuibles al calor en junio, un 153% más que en 2025

España ha registrado 1.031 muertes atribuibles a las altas temperaturas en junio, un 153% más respecto a las 407 del mismo mes del año pasado, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los más de mil fallecidos suponen un récord para junio desde que este sistema empezó a funcionar en 2015. Las cifras más cercanas a esta se produjeron en los meses de junio de 2022 y 2017, con 828 y 1.000 defunciones, respectivamente. Además, se suma al récord ya registrado en mayo, cuando se atribuyeron al calor 122 muertes.

Desde que el sistema MoMo se activó el pasado 13 de mayo, junto al Plan Calor impulsado por el Ministerio de Sanidad, se estima que ha habido un total de 1.153 fallecimientos, frente a los 415 del mismo periodo de 2025.

En junio, la mayoría de muertes se produjeron en los últimos días del mes, siendo el día 25 el día con más muertes (120). En cuanto al perfil de los fallecidos, 405 fueron hombres y 624 mujeres. La gran mayoría (1.022) tenía más de 65 años y, de estos, 720 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (218) asociadas al calor en junio, seguida de País Vasco con 147, Castilla y León (96), Comunidad de Madrid (92), Galicia (88), Andalucía (72), Comunidad Valenciana (62), Navarra (53), Asturias (51), Cantabria (49), Aragón (45), Castilla-La Mancha (31), La Rioja (13), Extremadura (7) y Murcia (3). En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla el sistema no ha notificado fallecimientos por esta causa.