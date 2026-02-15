El uso de fármacos contra la obesidad se normaliza entre los ourensanos

La lucha contra la epidemia de la obesidad, ha encontrado un nuevo y potente aliado en las farmacias de Ourense. Ya no se trata de dietas milagro ni de rutinas de ejercicio extenuantes, sino de la química. El panorama del tratamiento de la obesidad ha sufrido una transformación radical en los últimos dos años, impulsado por la popularización de principios activos que actúan directamente sobre la sensación de saciedad.

Según los últimos datos del Sergas, a fecha de enero, en Galicia hay identificados un total de 6.268 pacientes con prescripciones activas de Wegovy, el fármaco de moda para combatir el sobrepeso. Esta cifra, que refleja únicamente las recetas emitidas por profesionales del sistema público gallego, evidencia que el fármaco ha dejado de ser una novedad para convertirse en una herramienta terapéutica de primer orden.

“Desde hace 2 o 3 años está popularizado, mezclado la práctica clínica con lo social. Es conocido por el gran público desde que lo empezaron a utilizar personas famosas”, manifestó el farmacéutico ourensano Fernando Gil.

Medicamentos utilizados para adelgazar. | Luda Partners

Uno de los puntos que más confusión genera entre la población es la distinción entre las marcas comerciales. A pie de calle, el nombre que resuena es “Ozempic”, convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Sin embargo, los expertos y las autoridades sanitarias matizan esta realidad. Aunque ambos medicamentos comparten el mismo principio activo y características, sus indicaciones administrativas son diferentes. “Son lo mismo con diferentes nombres y diferente dosis”, afirmó Gil.

El Ozempic está financiado e indicado fundamentalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Por ello, el Sergas aclara que sus registros farmacéuticos no pueden aislar cuántas unidades de Ozempic se están usando para adelgazar, ya que su prescripción oficial es para el control glucémico. Por el contrario, el medicamento indicado específicamente para el tratamiento de la obesidad en el Sistema Nacional de Salud es el que se comercializa bajo el nombre de Wegovy. Es decir, es el mismo producto con diferentes nombres para diferentes consumos, ya que uno regula el azúcar y el otro combate el sobrepeso.

“este producto lo está usando gente con sobrepesos moderados y en todos los rangos de edad, incluso en menores”

Expertos del sector farmacéutico en Ourense, como Fernando, confirman que el medicamento “ya está instaurado en la sociedad”. Si bien en sus inicios este tipo de fármacos se asociaban a casos de obesidad mórbida, la tendencia ha cambiado. “Se está viendo que este producto lo está usando gente con sobrepesos moderados”, resaltó Gil, que además destacó que “se está utilizando en todos los rangos de edad, incluso en menores de edad”.

El mecanismo de acción actúa como un análogo de la hormona de la saciedad. “Hay gente que come y no se llena porque no desarrolla esa hormona”, explicó el experto. El fármaco suple esa carencia, permitiendo al paciente sentirse saciado con menos comida.

Riesgos del consumo

Sin embargo, el auge de estas inyecciones conlleva un peligro, la falsa sensación de solución mágica. “El riesgo más grande es dar el Wegovy y no acompañarlo de un tratamiento dietético, es decir, no acompañarlo de mejorar hábitos y de hacer una rutina”, afirmó Fernando Gil

“Lo único que vamos a conseguir es que una persona que se come dos pizzas, se coma media, pero no va a introducir verduras ni una rutina saludable”, alertó el farmacéutico.

El objetivo médico no es solo la pérdida de kilos, sino la reeducación nutricional. Sin ella, la obesidad, considerada ya una enfermedad crónica, podría reaparecer al suspender el tratamiento.