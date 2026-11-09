Los médicos de familia defienden un abordaje multidisciplinar del dolor crónico

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria defendió que el tratamiento farmacológico no debe ser la primera opción ante el dolor crónico cuando no existen lesiones activas de origen tumoral, infeccioso o inflamatorio, y apostó por un abordaje biopsicosocial y multidisciplinar que combine ejercicio terapéutico, educación en dolor y apoyo psicológico.

Durante el reciente congreso de la sociedad, los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria analizaron el modelo asistencial actual que, según señalaron, sigue centrado, en buena medida, en tratar la zona afectada y aliviar el síntoma, mientras que aspectos como la recuperación de la funcionalidad, el ejercicio terapéutico y el apoyo psicológico no siempre están integrados en la atención habitual.

La coordinadora del grupo de trabajo de Seguridad del Paciente, Lourdes Luzón, defendió la necesidad de adecuar las estrategias asistenciales para avanzar hacia una atención más segura, equitativa y adaptada a las necesidades de cada persona.

Entre los principales cambios se encuentra el cambio de paradigma en el abordaje del dolor crónico desde el punto de vista epistémico que llevaría consecuentemente a modificar los objetivos terapéuticos. De esta forma, apuntó, el abordaje del dolor crónico debe ir más allá del alivio del síntoma y centrarse en recuperar la funcionalidad y la autonomía del paciente de una forma más integral y menos iatrogénica. En una línea similar, María Muñoa, coordinadora del Grupo de Trabajo de Abordaje del Dolor Crónico se mostró tajante al señalar que “en los casos de dolor crónico sin lesiones activas de origen tumoral, infeccioso o inflamatorio, entre otros, el tratamiento farmacológico no debería constituir el punto de partida”.

En relación con el uso de opioides, María Eloísa Rogero, del Grupo de Trabajo de Utilización de Fármacos, advirtió de que “los opioides no han demostrado una efectividad suficiente para justificar su uso generalizado en este contexto” y recordó los riesgos asociados a su utilización, como la dependencia, la tolerancia y el aumento de la mortalidad.

Según los expertos, cuando estos medicamentos ya están prescritos, es necesario revisar su indicación y valorar una posible deprescripción progresiva, planificada y supervisada, ofreciendo información y apoyo al paciente durante todo el proceso.