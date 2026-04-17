Arde una nave de transportes en el polígono de San Cibrao das Viñas

Un incendio declarado en la madrugada de este viernes en una nave industrial del polígono de San Cibrao das Viñas movilizó a un amplio dispositivo de emergencias, que logró controlar el fuego sin que se registraran heridos.

El aviso se produjo alrededor de las 5:00h horas, cuando un trabajador accedió al interior de la nave, dedicada al transporte, situada en la rúa Pazos de San Clodio, y percibió un ligero olor a quemado. Fue en la nave de la empresa de transportes Ges Pereiro, donde se originó el fuego, supuestamente relacionado con un depósito de gasóleo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de San Cibrao y de los Bomberos de Ourense, que trabajaron de forma coordinada para sofocar las llamas. También intervinieron agentes de la Guardia Civil y se dio aviso al servicio de Medio Rural, que trasladó una motobomba para apoyar las labores de extinción.

En total, se movilizaron hasta siete vehículos de bomberos, logrando dar por controlado el incendio tras una intensa intervención. Por el momento, se investigan las causas exactas del suceso.