Galería | Así quedó la nave de transportes totalmente calcinada en el polígono de San Cibrao

El fuego, originado de madrugada en una nave de transportes, fue controlado sin heridos tras la intervención de un amplio dispositivo de emergencias. Pese a que no se registraron heridos, los daños materiales fueron importantes.

Un incendio en la madrugada de este viernes en una nave industrial en el polígono de San Cibrao das Viñas obligó a un amplio despliegue de emergencias, sin que se registraran heridos. El aviso se dio tras detectar olor a quemado en una empresa de transportes de la rúa Pazos de San Clodio, en el sector C.

El fuego, presuntamente originado en un depósito de gasóleo, fue controlado tras una intensa intervención de los equipos desplazados, mientras se investigan las causas exactas del suceso.