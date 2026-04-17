EL INCENDIO, EN IMÁGENES
Galería | Así quedó la nave de transportes totalmente calcinada en el polígono de San Cibrao
EL INCENDIO, EN IMÁGENES
Un incendio en la madrugada de este viernes en una nave industrial en el polígono de San Cibrao das Viñas obligó a un amplio despliegue de emergencias, sin que se registraran heridos. El aviso se dio tras detectar olor a quemado en una empresa de transportes de la rúa Pazos de San Clodio, en el sector C.
El fuego, presuntamente originado en un depósito de gasóleo, fue controlado tras una intensa intervención de los equipos desplazados, mientras se investigan las causas exactas del suceso.
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