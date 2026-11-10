Papoula abre sus puertas en Reboredo con una apuesta por la cocina tradicional

San Cibrao das Viñas suma una nueva propuesta a su oferta hostelera con la apertura de Papoula, un establecimiento situado en Reboredo que combina los servicios de cafetería y restaurante con una apuesta por la cocina tradicional de la zona.

El proyecto está liderado por el hostelero Emilio Rodríguez, que pone en marcha esta iniciativa con la intención de incorporarse a la actividad diaria del entorno industrial y ampliar las opciones para trabajadores y visitantes.

Papoula celebró su inauguración oficial el pasado viernes, con la que inicia una nueva etapa en Reboredo. El local ofrece una propuesta que une cafetería y restaurante y tiene como referencia la tradición culinaria del entorno.