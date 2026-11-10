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Papoula abre sus puertas en Reboredo con una apuesta por la cocina tradicional

NUEVO ESTABLECIMIENTO

El hostelero Emilio Rodríguez impulsa Papoula en Reboredo, que combina cafetería y restaurante con una propuesta basada en la cocina tradicional de la zona.

Papoula en Reboredo.
Papoula en Reboredo.

San Cibrao das Viñas suma una nueva propuesta a su oferta hostelera con la apertura de Papoula, un establecimiento situado en Reboredo que combina los servicios de cafetería y restaurante con una apuesta por la cocina tradicional de la zona.

El proyecto está liderado por el hostelero Emilio Rodríguez, que pone en marcha esta iniciativa con la intención de incorporarse a la actividad diaria del entorno industrial y ampliar las opciones para trabajadores y visitantes.

Papoula celebró su inauguración oficial el pasado viernes, con la que inicia una nueva etapa en Reboredo. El local ofrece una propuesta que une cafetería y restaurante y tiene como referencia la tradición culinaria del entorno.

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