San Cibrao lanza su canal para alertas y urgencias

El Concello de San Cibrao ha anunciado el lanzamiento de su canal oficial de “whatsapp”, con el que pretente transmitir información a los vecinos sobre las incidencias que puedan regisrarse en el término municipal. La alcaldesa de la localidad, Marta Novoa, explicaba que su intención es que “ningún vecino se quede atrás por falta de información”.

Este canal nos permitirá alertar sobre cortes de tráfico, incidencias en el suministro de agua o avisos meteorológicos de forma instantánea"

Novoa añadía que toman esta decisión para adaptar la comunicación institucional a los hábitos actuales de la sociedad, donde “la información sensible y de servicio público llegue al bolsillo de cada ciudadano”; y que la aplicación será especialmente útil “en momentos de emergencia, donde cada minuto cuenta. Este canal nos permitirá alertar sobre cortes de tráfico, incidencias en el suministro de agua o avisos meteorológicos de forma instantánea, permitiendo que los vecinos tomen decisiones rápidas y seguras”.

Al mismo tiempo, la regidora ha querido mandar un mensaje de tranquilidad acerca de la privacidad de los usuarios del canal. La configuración se ha hecho de tal manera que “a diferencia de los grupos convencionales de WhatsApp, en este canal de difusión los usuarios no pueden ver los números de teléfono ni los nombres de los demás integrantes”.

Otra de las características será el compromiso de “evitar la saturación de mensajes, seleccionando únicamente aquellas noticias, bandos o eventos que tengan un impacto directo en el día a día de la comunidad”, según Novoa.