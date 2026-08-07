AFORO COMPLETO EN EL ALBERGUE
Reubicados 18 peregrinos en San Cristovo de Cea tras pasar por un pabellón sin condiciones para pernoctar
AFORO COMPLETO EN EL ALBERGUE
Un grupo de 18 peregrinos procedentes de Getafe pudo continuar su Camino de Santiago después de ser reubicado en el albergue de Oseira, tras quedarse sin plaza en el albergue de San Cristovo de Cea debido a la alta ocupación.
Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto, cuando los caminantes fueron derivados al pabellón municipal de San Cristovo de Cea para pasar la noche al no haber disponibilidad en el albergue de peregrinos de la localidad.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) de la Guardia Civil de Ourense, que comprobaron la situación del grupo. Los peregrinos señalaron que el pabellón no reunía las condiciones adecuadas para pernoctar, ya que carecía de colchonetas y presentaba dificultades para el aseo.
Ante esta situación, los agentes realizaron las gestiones necesarias para encontrar alojamiento en el albergue de Oseira y trasladaron al grupo hasta esas instalaciones.
Los 18 peregrinos pudieron finalmente descansar en el nuevo alojamiento y reanudar al día siguiente su ruta hacia Santiago de Compostela.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
AFORO COMPLETO EN EL ALBERGUE
Reubicados 18 peregrinos en San Cristovo de Cea tras pasar por un pabellón sin condiciones para pernoctar
"SÍMBOLO DE IDENTIDADE"
Alfonso Rueda y Luis Menor arropan el éxito del pan de Cea
Lo último
DOCE AFECTADOS EN UN GARAJE
Aluvión de denuncias por robos en coches en A Ponte
ASESINÓ A SU ABUELO
Un tiroteo escolar en Tailandia deja al menos 6 muertos y 15 heridos