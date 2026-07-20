La plaza Pedro Fernández de San Xoán de Río será humanizada con 172.000 euros

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de San Xoán de Río, Xosé Miguel Pérez Blecua, han firmado este lunes el convenio de colaboración que permitirá ejecutar las obras de humanización de la plaza Pedro Fernández, una actuación que supondrá una inversión total de 172.000 euros.

El proyecto se enmarca dentro del Plan Hurbe, programa impulsado por la Xunta para mejorar los espacios públicos de los municipios gallegos. En virtud del acuerdo, el Gobierno autonómico aportará 120.000 euros, equivalentes al 70 % del presupuesto total, y asumirá la contratación y ejecución de las obras.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Xoán de Río financiará el 30 % restante, con una aportación de 51.000 euros, además de encargarse posteriormente de las labores de mantenimiento y conservación del espacio remodelado.

La actuación se desarrollará en la plaza Pedro Fernández, ubicada en el centro del municipio ourensano y considerada uno de los principales puntos de encuentro de la localidad. El entorno de la plaza concentra varios servicios y equipamientos de interés para los vecinos, entre ellos el bar del pueblo, una pensión con restaurante de reciente construcción, un área deportiva, el centro de salud y la Casa do Concello.