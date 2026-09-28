Sandiás limpia caminos para prevenir incendios

Sandiás está llevando a cabo durante estos meses trabajos de limpieza y desbroce en caminos forestales, áreas recreativas y zonas urbanas del municipio. Dos brigadas forestales trabajan en los caminos que unen distintos puntos de la localidad, mientras que durante mayo, junio y julio ya se habían realizado tareas con tractor desbrozador y limpieza en áreas recreativas y núcleos de población.

Las brigadas llevan dos meses trabajando en caminos de monte, corredoiras y otras vías que, en algunos casos, están poco utilizadas por el abandono de los montes. Las actuaciones buscan retirar la vegetación y mantener estas zonas más limpias de cara a la prevención de incendios. Los trabajos continúan durante estos días en diferentes caminos del municipio.

El concello recuerda también que los propietarios tienen que mantener limpia la vegetación en una franja de 50 metros alrededor de determinadas viviendas y edificaciones, tal y como establece la normativa gallega. En esta zona tampoco pueden mantenerse algunas especies de árboles, como el eucalipto y determinadas variedades de pino. En el caso de la parroquia de Sandiás (San Estevo), pueden contratar trabajos de gestión de biomasa con Seaga por 420 euros por hectárea y año. Los interesados pueden informarse en el concello.

Esta campaña de limpieza se suma a una jornada informativa celebrada en la Casa da Cultura de Sandiás, sobre gestión de la vegetación y prevención de incendios. En ella participaron el bombero forestal Tomás Báez; el alcalde, Felipe Traveso; José Manuel Gómez, “Cazolas”, presidente de la Xunta de Montes de Piñeira de Arcos, y Fernando Gándara, presidente de protección civil de Sandiás.