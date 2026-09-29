El 17% de los jóvenes de 18 a 24 años son ninis en España

El 17% de todas las personas de 18 a 24 años en España pertenecían a la población que ni estudia ni trabaja, conocida coloquialmente como nini, en el año 2025, por debajo del 23% registrado en 2015 aunque 4 puntos por encima de la media de la OCDE, donde el porcentaje de ninis era del 13% el año pasado y del 16% una década antes.

Así lo refleja el estudio “Panorama de la Educación 2026” publicado ayer por la OCDE, en el que avisa de la “preocupación importante” que representan las personas que ni estudian ni trabajan, “ya que los periodos prolongados de inactividad a una edad temprana pueden tener efectos negativos duraderos en los resultados socioeconómicos en etapas posteriores de la vida”.

El nuevo informe de la OCDE señala también que en España el porcentaje de adultos con una titulación terciaria es similar a la media de la OCDE, con un 42%, mientras que el porcentaje de adultos con Educación Secundaria o postsecundaria no terciaria se encuentra por debajo de la media de la OCDE (39%), con un 23%. En España, el porcentaje de la población adulta (25 a 34 años) sin titulación de Bachillerato es del 25% en 2025, lo que supone más del doble que en la media de la OCDE (12%), aunque ha descendido en la última década, ya que en 2015 el porcentaje de adultos sin estos estudios era del 34%.

En cuanto a la inserción laboral, la tasa de desempleo entre la población adulta joven con educación terciaria descendió del 18% en 2015 al 8% en 2025. En la OCDE fueron del 7% de media en 2015 y del 5% en 2025.

Profesorado

Según la Encuesta de las Competencias de la Población Adulta (Piaac) de la OCDE, el profesorado a tiempo completo de Primaria, Secundaria y Formación Profesional afirmó trabajar 40,8 horas semanales de media en la OCDE en 2023, frente a las 41,5 horas de otros trabajadores a tiempo completo con titulación de grado o máster. En España, estos docentes afirmaron trabajar 38 horas semanales de media, mientras que otros trabajadores a tiempo completo con titulación de grado o máster afirmaron trabajar 40,4 horas a la semana.

En España, según el Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (Talis) de 2024 de la OCDE, un 71,5% del profesorado de primera etapa de educación secundaria está satisfecho con sus condiciones laborales y un 54,2 % con su salario. En cuanto a la edad del profesorado, España sigue un patrón similar a la media de la OCDE: el 23% del profesorado de Secundaria tiene al menos 55 años, frente al 18% de las personas empleadas con un título de máster como mínimo y el 20 % de la población empleada general. De media en la OCDE, expresado en equivalentes a tiempo completo, el número de profesores en centros públicos y privados de Primaria aumentó un 13% entre 2015 y 2024, aunque el número de estudiantes de Primaria aumentó solo un 2% en ese mismo periodo. En España, el número de docentes de Primaria aumentó un 9% en este periodo.