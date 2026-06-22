El 18% de alumnos consulta a la IA para elegir una carrera universitaria

Estudiar en la universidad implica cambiar de ciudad para el 31% de los estudiantes. Al elegir residencia, el 55% opta por piso compartido, el 24% por residencia universitaria, el 8% vive con familiares o amigos, el 6% paga alquiler individual y el 4% tiene vivienda propia.

Las preferencias varían según el tipo de universidad: en la pública, el 58% elige piso compartido, mientras que en la privada baja al 37%, incrementándose quienes recurren a residencias (26%) o a familiares y amigos (14%). Así lo refleja una encuesta de la Fundación CYD a 800 universitarios en España (18-25 años), cuyas respuestas recabó Ipsos online.

Perfil de los estudiantes universitarios.

El estudio revela que la afinidad e interés personal (30%), la vocación (27%) y la inserción laboral (15%) son los principales motivos para elegir unos estudios. Otros factores son la recomendación de familiares, amigos y profesores (13%), ajustarse a la nota obtenida (9%) y la cercanía al lugar de residencia (6%). La vocación pesa más en la privada (31% frente al 26% de la pública), mientras que los estudiantes de la pública se decantan más por el interés personal (31% frente al 24% de la privada).

Además, el 60% considera que no recibió una orientación adecuada en el instituto. Para complementarla, recurren a webs oficiales gubernamentales (30%), contenido informativo y educativo (36%) y consultas a allegados (36%). Las visitas presenciales (24%), redes sociales (21%), inteligencia artificial (18%) y ferias del sector (13%) son otras alternativas para recabar información.

Situación de los graduados

El Test de Inserción laboral del Ranking CYD muestra la situación de los graduados del curso 2018-2019 al año y a los cuatro años de titularse. En salud, Medicina tiene la mayor afiliación a la Seguridad Social a los 4 años con el 92,17% y la base de cotización media más alta: 41.333 euros. Le sigue Enfermería, con 97,7% de afiliación y una base media de 35.766 euros. El 98,2% en Medicina y el 97,7% en Enfermería tienen contrato de titulados. En el curso 2023-2024, un 14,6% del alumnado cursaba Salud y servicios sociales.

En informática, Ingeniería Informática destaca con 89,77% de afiliación a los 4 años y una base media de 36.772 euros. Es de los ámbitos con menos alumnos: en el curso 2023-2024, el 4,8% cursaba esta área en el sistema universitario español (SUE).

Para informarse sobre una carrera los estudiantes recurren a fuentes como webs, amigos y familiares o la IA

En el curso 2023-2024, el 12,4% estudiaba ingeniería, industria y construcción. Destacan Ingeniería Electrónica y de Telecomunicación (86,75% de afiliación y 35.327 euros de base media) e Ingeniería Industrial/Producción (34.582 euros de base media a los 4 años).

Negocios, administración y derecho agrupa el mayor porcentaje de estudiantes de grado (20,9% en el curso 2023-2024). El mejor dato de afiliación se da en ADE, con 77,24% a los 4 años y salario medio de 29.080 euros. En Economía perciben mayor salario medio (31.155 euros) pero menor afiliación (73,59%). En ADE (34,8%) y Economía (45%) menos de la mitad posee contrato de titulado. Derecho registra un 61,64% de alta y salario medio de 31.140 euros.

Educación presenta un 78,68% de contratación a los 4 años, pero la base media más baja: 24.546 euros. En el curso 2023-2024, el 12,1% cursaba este ámbito. En ciencias sociales, Sociología registra un 65,29% de alta y 30.460 euros de salario medio, y Periodismo un 76,26% de afiliación y 25.237 euros de base media. Pero solo el 36,2% en Periodismo y el 23,2% en Sociología tienen contrato acorde. En el curso 2023-2024, el 13,2% pertenecía a estos ámbitos.