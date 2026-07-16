La pesadilla de mis abuelos

Un día cualquiera en España durante la Guerra Civil. Cabezas rodando, degollamientos, mutilaciones de muertos republicanos por norteafricanos hambrientos. Mujeres asesinadas en violaciones múltiples. Sangre en toda la calle. Sangre en la plaza mayor. Mucho odio.

Las tropas marroquíes sembraron el miedo y la muerte por donde pasaron. 150.000 marroquíes llamados por Franco para destripar y violar a miles de civiles gratuitamente. Y con ensañamiento. En la plaza de toros de Badajoz fusilaron a casi 4000 milicianos republicanos. Y siguieron matando en las demás plazas. Los marroquíes los mutilaban posteriormente.

Entiendo ahora lo que pasaron mis abuelos. Porque ese señor pequeño estuvo presente en su día a día durante cuarenta años. Con su guardia marroquí de élite. A todos ellos hubo que pagarles la jubilación. Y este no es el fin del relato.. Actualmente ese señor pequeño que salía en las pesetas está de nuevo de moda. El pequeño dictador. La ignorancia también es gratuita

Emmanuel Rueda Girondo (Vigo)