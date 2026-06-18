Los adolescentes quieren reducir el uso del móvil

Una encuesta de Aldeas Infantiles SOS realizada a 2.332 estudiantes de Secundaria de entre 12 y 16 años revela que el 43% desearía mirar menos el móvil mientras estudia y que un 22% preferiría dormir sin pantallas cerca. Los datos, obtenidos en el marco del programa educativo “Párate a pensar”, se presentaron por el Observatorio de la Adolescencia 2026 durante la VIII Jornada Nacional de Jóvenes organizada en Madrid el pasado miércoles.

El informe refleja que los adolescentes son conscientes de su dependencia tecnológica

El informe refleja que los adolescentes son conscientes de su dependencia tecnológica, aunque encuentran dificultades para modificar sus hábitos. Entre los aspectos que más les molestan destacan la publicidad constante, señalada por el 66% de los encuestados, y la difusión de bulos, mencionada por el 40%. También reconocen como una de sus principales debilidades la tendencia a recurrir al móvil para combatir el aburrimiento. Sin embargo, un 32% considera que no necesita cambiar su comportamiento digital actual.

Aunque la tecnología sea para ellos un aspecto determinante, los jóvenes siguen encontrando en actividades analógicas sus principales formas de desconexión. El 70,6% afirma que logra hacerlo mediante el deporte o actividades creativas, mientras que el 67,2% lo consigue compartiendo tiempo con familiares y amigos. El estudio también detecta diferencias de género. Las chicas se apoyan más en las relaciones personales para desconectar, mientras que los chicos recurren con mayor frecuencia al deporte. Además, la presión social en redes afecta especialmente a las adolescentes: el 25% reconoce compararse negativamente con otras personas, frente al 7,8% de los chicos.

En el entorno familiar, el rendimiento académico es la principal fuente de conflicto, citado por el 35% de los encuestados

Respecto a los datos por comunidad autónoma, más del 30% del alumnado de Aragón, Canarias y Cantabria asegura haber sufrido violencia o agresiones en redes sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid esa cifra desciende al 8,3%. En el entorno familiar, el rendimiento académico es la principal fuente de conflicto, citado por el 35% de los encuestados, seguido por el uso de las pantallas (29,4%). En el plano emocional, el 42,6% admite que intenta agradar a todo el mundo y el 34,1% reconoce dificultades para expresar sus necesidades.

Preocupaciones

Respecto al futuro, el 43,1% considera que un mundo sin redes sociales favorecería las relaciones interpersonales, frente a solo un 6,8% que piensa que sería más triste. No obstante, las mayores preocupaciones de los adolescentes son el desempleo (66,6%) y la estabilidad financiera futura (42,2%). El estudio subraya, además, la necesidad de acompañar a los adolescentes en el entorno familiar y educativo para promover una relación equilibrada con la tecnología.