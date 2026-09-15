La Agencia Espacial Europea lanza el satélite FLEX para el monitoreo de la vegetación

La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó en la madrugada de este martes el satélite FLuorescence EXplorer (FLEX), culminando así más de dos décadas de desarrollo científico y tecnológico liderado por el catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València (UV) José Moreno.

España lidera científicamente la misión FLEX, la octava misión Earth Explorer de la ESA que medirá una señal extremadamente débil que emiten las plantas cuando realizan la fotosíntesis: la fluorescencia de la clorofila.

Su intensidad y características varían en función de la salud de la vegetación y de las condiciones ambientales y mediante su observación se puede obtener información sobre el estrés hídrico, la respuesta de los ecosistemas a las sequías, la productividad de la vegetación, la respuesta a olas de calor, la evolución de los bosques y otros ecosistemas, la absorción de carbono y la relación entre los ciclos del carbono y del agua.

FLEX permitirá mejorar el conocimiento sobre cómo se mueve el carbono entre la vegetación y la atmósfera y sobre el papel de la fotosíntesis en los ciclos del carbono y del agua.

Esta misión funcionará en tándem con el satélite europeo Sentinel-3 y suministrará información complementaria sobre la vegetación y el estado de la atmósfera y la superficie terrestre.

Ambos satélites se lanzarán a bordo del cohete europeo Vega-C desde Kourou, en la Guayana Francesa, y posteriormente se colocarán en sus respectivas órbitas.

Liderazgo español

El liderazgo español se apoya en la participación de la Agencia Espacial Española (AEE), adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y en una amplia contribución de empresas y entidades científicas españolas.

“Esta misión representa la España que queremos construir: un país que genera conocimiento, que transforma la investigación en tecnología y que cuenta con empresas capaces de competir y liderar en sectores estratégicos. Es también un ejemplo de cómo la ciencia y la innovación contribuyen a nuestra autonomía estratégica y al liderazgo de la industria española”, manifestó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

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En el Consejo Ministerial de la ESA celebrado en Bremen en noviembre de 2025, España suscribió nuevos compromisos por 1.854 millones de euros para el periodo 2026-2030. Esta cifra representa el 8,46 % del total comprometido por los 23 Estados miembros y sitúa a España, por primera vez, como el cuarto mayor contribuyente de la ESA. La contribución media anual prevista pasó de 300 a 455 millones de euros.

En la misión FLEX participan más de 30 empresas. Por lo que respecta la industria española, Crisa desarrolla la electrónica frontal de los detectores de Floris, mientras que HV Sistemas aporta bancos de pruebas y equipos de soporte para su integración y verificación; Alter Technology participa en el suministro y cualificación de componentes electrónicos.

Comunidad internacional

Gmv contribuye al simulador de misión, la verificación del software y diversos elementos del segmento terreno, y Thales Alenia Space España aporta unidades electrónicas vinculadas a las comunicaciones y transmisión de datos.

En el satélite Copernicus Sentinel-3C, la participación española es especialmente amplia y cubre tanto instrumentos científicos como electrónica, mecanismos y operaciones. Airbus Defence and Space España es responsable del radiómetro de microondas (Mwr), mientras que Crisa desarrolla electrónica para el Mwr y otro de los instrumentos; Arquimea aporta elementos del sistema de control térmico de varios instrumentos y Sener desarrolla el mecanismo Flip Mirror Device de otro de sus instrumentos; Thales Alenia Space España suministra diversos equipos electrónicos y de comunicaciones, incluidos elementos de TT&C, transmisión en banda X y unidades electrónicas de instrumentos. Gmv participa en el segmento terreno, control orbital, planificación y software de misión.

La misión FLEX de la ESA cuenta con el desarrollo científico liderado por el profesor Moreno, y se ha apoyado, además, en una comunidad internacional que abarca al menos una quincena de países, con grupos científicos de referencia.

El sector espacial nacional asciende a los 100 millones

La industria espacial española ejerce un papel determinante en el desarrollo de sistemas críticos para el lanzador Vega-C, el cohete de la Agencia Espacial Europea (ESA) encargado de poner en órbita las misiones espaciales FLEX y Sentinel-3C.

La inversión global adjudicada por la ESA a entidades españolas asciende a cerca de 100 millones de euros, repartidos estratégicamente entre el desarrollo de la nave y ambos satélites.

En el apartado industrial, Crisa suministra el cableado y desarrolla la unidad multifuncional (MFU), elemento central de la aviónica para la gestión de potencia, comunicaciones y control del cohete. Por su parte, Sener lidera el sistema de navegación Naviga/Vne con la colaboración de Deimos en tecnología Gnss.

Finalmente, Gtd aporta los sistemas informáticos y el software para las operaciones del segmento terreno, mientras que Airbus Defence and Space España fabrica componentes clave del lanzador y desarrolla los sistemas necesarios para la integración de las cargas útiles en la misión.