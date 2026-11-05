El Asador Etxebarri del chef vasco Bittor Arginzoniz, el mejor restaurante del mundo
LISTADO COMPLETO
El establecimiento vizcaíno de Bittor Arginzoniz, Asador Etxebarri, lidera la lista The World's 50 Best Restaurants, en la que también figuran otros tres restaurantes españoles: DiverXO, Enigma y Elkano
El Asador Etxebarri, ubicado en Axpe (Vizcaya), se ha proclamado mejor restaurante del mundo de 2026 al encabezar la prestigiosa lista The World's 50 Best Restaurants, anunciada este miércoles durante una gala celebrada en Lima (Perú). El establecimiento del chef Bittor Arginzoniz alcanza así el primer puesto después de varios años entre los diez mejores y de haber quedado segundo en las dos últimas ediciones.
La parrilla vasca, especializada en la cocina al fuego, consigue un reconocimiento que sitúa de nuevo a España en lo más alto de la gastronomía internacional. Se trata del cuarto restaurante español que alcanza el número uno de esta clasificación, después de elBulli, El Celler de Can Roca y Disfrutar.
Arginzoniz, de 66 años, recogió el galardón acompañado por Mohamed Benabdallah, responsable de sala y bodega del restaurante. Durante su discurso, quiso reconocer el trabajo de quienes han mantenido viva la tradición de cocinar al fuego, a la que definió como «la técnica más ancestral de nuestros antepasados».
El cocinero también tuvo palabras para las madres y abuelas que transmitieron ese conocimiento gastronómico. «Con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable», señaló. Además, agradeció a todas las personas que le han acompañado durante su trayectoria.
Cuatro restaurantes españoles entre los 50 mejores
El Asador Etxebarri encabeza la representación española en una clasificación que incluye otros tres establecimientos nacionales. DiverXO, del chef Dabiz Muñoz, ocupa la novena posición, después de caer desde el cuarto puesto que había conseguido en 2025. Por su parte, Enigma, de Albert Adrià, asciende hasta el número 29, mientras que Elkano, en Getaria, baja del 24 al 33.
Este último es el único restaurante guipuzcoano que se mantiene entre los 50 mejores del mundo, después de cinco años consecutivos en la clasificación. Mugaritz, el establecimiento de Andoni Luis Aduriz en Errenteria, se queda fuera de los cien primeros puestos en esta edición.
Tras el restaurante de Arginzoniz aparecen Gaggan, en Bangkok (Tailandia), en segunda posición, y Alchemist, en Copenhague (Dinamarca), que ocupa el tercer puesto. El mexicano Quintonil completa el cuarto lugar y se convierte en el restaurante latinoamericano mejor situado.
Una gala celebrada por primera vez en Sudamérica
La ceremonia de entrega de los premios tuvo lugar en el Teatro Municipal de Lima, que acogió por primera vez en Sudamérica la presentación de esta clasificación internacional. La lista The World's 50 Best Restaurants se elabora anualmente desde 2002 a partir de los votos de más de mil expertos del sector, entre ellos cocineros, periodistas gastronómicos y propietarios de restaurantes.
Arginzoniz recibe este reconocimiento después de una larga trayectoria al frente de un establecimiento que cuenta con una estrella Michelin y que ha convertido el fuego en el eje de su propuesta culinaria. Entre sus platos más reconocidos figuran el chorizo artesanal y la chuleta de vaca vieja.
Lista completa de todos los votados como mejores restaurantes del mundo 2026
- Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa.
- Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia
- Alchemist (Copenhague, Dinamarca)
- Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica
- Wing (Hong Kong)
- The Chairman (Hong Kong)
- Kjolle (Lima, Perú)
- Kadeau (Copenhague, Dinamarca)
- DiverXO (Madrid, España)
- Plénitude (París, Francia)
- Atomix (Nueva York, EE.UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef
- Sorn (Bangkok, Tailandia)
- Mérito (Lima, Perú)
- Sühring (Bangkok, Tailandia)
- Odette (Singapur)
- Tuju (Sao Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista
- Mingles (Seúl, Corea del Sur)
- Nusara (Bangkok, Tailandia)
- Jan (Múnich, Alemania)
- Piazza Duomo (Alba, Italia)
- Meert the bund (Shanghai, China)
- Boragó (Santiago de Chile, Chile)
- Vyn (Skillinge, Suecia)
- Al Gatto Verde (Modena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer
- Lasai (Río de Janeiro, Brasil)
- Masque (Bombay, India)
- Reale (Castel di Sangro, Italia)
- Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)
- Enigma (Barcelona, España)
- Steirereck (Viena, Austria)
- Celele (Cartagena de Indias, Colombia)
- Potong (Bangkok, Tailandia)
- Elkano (Getaria, España)
- Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia)
- Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África
- Ru Yuan (Hangzhou, China)
- Nuema (Quito, Ecuador)
- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia)
- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)
- Jordner (Copenhague, Dinamarca)
- Onijum (Séul, Corea del Sur)
- Bozar (Bruselas, Bélgica)
- Le Calandre (Rubano, Italia)
- Don Julio (Buenos Aires, Argentina)
- Mayta (Lima, Perú)
- El Chato (Bogotá, Colombia)
- Le Luis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco)
- Ikoyi (Londres, Reino Unido)
- Naar (Kasauli, India)
- Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía
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