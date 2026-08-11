Begoña Vila, astrofísica gallega de la NASA: "Buscamos otro planeta en el que haya vida"

Begoña Vila, científica e ingeniera gallega nacida en Vigo, es una de las responsables de la próxima gran misión científica de la NASA: el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, con el que la agencia espacial pretende obtener una vista panorámica del universo como nunca antes se ha visto. “Queremos encontrar un planeta que se parezca a la Tierra, que pueda albergar vida”, explicó en sus declaraciones.

La astrofísica compareció en Santiago de Compostela para presentar el inicio del rodaje en Galicia del documental Despois do eclipse (Rumbo ás estrelas), de Meteórica Cine y en coproducción con Abano Producións.

El largometraje, a cuya presentación acudió también el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se acerca al proceso técnico y humano detrás de la construcción y lanzamiento de uno de los proyectos “más ambiciosos” de la NASA, ofreciendo además una visión más personal de la trayectoria de Vila, quien ya tuvo un papel muy importante en el desarrollo del telescopio espacial James Webb.

Un campo de visión cien veces mayor

El telescopio Roman saldrá de Cabo Cañaveral el próximo 30 de agosto, hito que recogerá la producción audiovisual. “Nos va a dar un campo de imágenes que es mucho más amplio que el que nos puede dar el Webb (de 2021) o el Hubble (de los años 90), cien veces mayor. Eso nos va a permitir hacer un sondeo, tener una vista panorámica del Universo para entender muchas cosas”, explicó la científica.

Respecto a la información que aportará, Vila incidió en dos aspectos clave. Por una parte, la materia oscura y la energía oscura, que constituyen el 95% del Universo y que provocation que se esté expandiendo a una velocidad “nunca vista”. “Es increíble que digamos que aún no sabemos lo que son. Y necesitamos datos para saberlo”, destacó.

Descubrir 100.000 planetas

Además, la misión permitirá hallar nuevos mundos. “Ahora sabemos que hay planetas alrededor de otras estrellas que hace 40 años no sabíamos. Gracias a Roman vamos a descubrir 100.000 más y eso es muy importante porque, eventualmente, lo que queremos es encontrar un planeta muy especial, que se parezca a la Tierra, que pueda albergar vida”, relató.

A partir de ahí, entrará en juego el siguiente gran telescopio en el que ya han empezado a trabajar, enfocado en “mundos habitables”. “Para entonces creo que ya tendremos unos 25 planetas que pensamos que, a ciencia cierta, pueden tener señales de que podría haber vida allí. Y los vamos a observar”, comentó. Este futuro telescopio incorporará elementos del Roman más desarrollados, como un coronógrafo, diseñado para tapar la luz de una estrella y facilitar la localización de planetas a su alrededor.

El eclipse, la excusa perfecta para el regreso a sus tierras gallegas

En sus declaraciones, la científica e ingeniera Begoña Vila animó a disfrutar de este fenómeno astronómico, “una oportunidad de ver lo que se hace cuando se quiere estudiar el Sol”.

“Se va a poder ver la corona y las emisiones que puede hacer el Sol, que es una cosa que antes había que esperar a estos eventos naturales para poder observarlos y se viajaba y demás. Ahora, claro, ya sabemos cómo hacerlo”, relató.

“Mañana, disfrutar lo que es una totalidad, como se disfrutó en la antigüedad pero sin miedo, y poder ver esa corona y poder notar todos los efectos. La bajada del calor, que es increíble. No nos damos cuenta cuánto calienta el sol y cómo se va a estar”, destacó.

Su presencia en Galicia con motivo de este acontecimiento astronómico permitirá al equipo del documental grabar la dimensión más personal de la astrofísica: su regreso a su tierra y la observación del eclipse junto a su familia y amistades.

Preguntada por el impacto que puede tener visibilizar un perfil como el suyo, se reconoce “muy emocionada y muy honrada”. “Que yo sea el hilo, por ser mujer y por ser gallega, es un honor. Hay muchas mujeres que son muy buenas pero bueno, yo contenta de contar la historia”, comentó.

Respecto al papel de las mujeres, reconoció que todavía queda mucho por hacer. “Estamos mejor, pero creo que hay que seguir dando un poco de visibilidad, seguir animando. Creo que cuando ves a mujeres haciendo un trabajo que tú crees que te gusta, es cuando tú sin darte cuenta piensas: ‘Yo también podría hacer eso’”.