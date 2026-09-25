Bruselas se prepara para defender ante la Justicia europea la multa de 120 millones a X

La Comisión Europea defiende la multa de 120 millones de euros impuesta a la red social X, propiedad de Elon Musk.

La Comisión Europea aseguró ayer estar “absolutamente preparada” para defender ante la Justicia europea la multa de 120 millones de euros que impuso a X, la red social propiedad de Elon Musk, después de que Estados Unidos hubiera pedido intervenir en el recurso presentado por la compañía contra la sanción, un movimiento que Bruselas aseguró que no cambia “absolutamente nada” en su posición ni afectará a la aplicación de las normas digitales de la UE.

“Tenemos un caso muy sólido que hemos presentado. Impusimos la multa a X el pasado diciembre y la Comisión está, por supuesto, absolutamente preparada para defender su posición ante los tribunales”, afirmó el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

“La Comisión está absolutamente preparada para defender su posición”, afirmó el portavoz de Soberanía Tecnológica

Regnier se pronunció después de que Washington solicitara participar del lado de la plataforma de Musk en el litigio abierto ante el Tribunal General de la UE, que deberá pronunciarse sobre los 120 millones impuestos en diciembre por vulnerar la Ley de Servicios Digitales.

Marca azul

Entre otros motivos, alude al carácter “engañoso” de la marca azul utilizada para identificar las cuentas verificadas. Preguntado por las posibles consecuencias de la decisión estadounidense para las relaciones entre la Casa Blanca y Bruselas, descartó que este movimiento altere la posición del Ejecutivo comunitario, al considerar que el expediente contra la plataforma constituye una cuestión separada del resto de asuntos que ambas partes abordan conjuntamente. “Desde nuestra perspectiva, no cambia absolutamente nada”, zanjó el portavoz, que desvinculó la disputa sobre X de los “desafíos globales compartidos” en los que europeos y estadounidenses mantienen una agenda común. Regnier también rechazó que la entrada de Washington en el litigio vaya a condicionar futuras decisiones de Bruselas en materia digital y reivindicó el “derecho soberano” de la Unión Europea a legislar y hacer cumplir sus propias reglas de forma “objetiva” y “transparente”.

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Así, aseguró que el Ejecutivo comunitario cuenta con “muchas pruebas a su disposición”.