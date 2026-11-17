El rugido de las guitarras volvió a resonar en A Coruña con la llegada de Bryan Adams al Coliseum el lunes, última parada española de su gira “Roll With The Punches”. El artista canadiense puso el broche final a su recorrido por España con un espectáculo de más de dos horas ante 7.220 fans en el que combinó la presentación de su nuevo trabajo discográfico con una amplia selección de los grandes éxitos que lo han convertido en una de las figuras más reconocibles del rock internacional. A sus 66 años, Adams demostró que sigue moviéndose con la misma naturalidad sobre el escenario que en las décadas que cimentaron su fama. Lejos de ofrecer un concierto basado únicamente en la nostalgia, el músico aprovechó la gira para presentar las canciones de “Roll With The Punches”, un álbum especialmente significativo en su trayectoria al tratarse del primero editado bajo su propio sello, Bad Records. El trabajo, nominado a los premios Juno en la categoría de mejor álbum de rock, supone una declaración de independencia artística y refleja la voluntad del canadiense de mantener el control creativo de su obra tras más de cuatro décadas de carrera.

La noche arrancó con energía y continuó encadenando canciones como “Can’t Stop This Thing We Started”, “Straight From the Heart”, “Run to You”, “Somebody” o “Roll With The Punches”. Durante buena parte del espectáculo destacó la presencia simbólica de un gran guante de boxeo suspendido sobre el escenario, una referencia directa al título de la gira y del nuevo disco.

Uno de los momentos más celebrados llegó con “Heaven”. Tras interpretar el inicio prácticamente a capela, el canadiense cedió el protagonismo a los asistentes, que convirtieron el pabellón en un enorme coro improvisado. También sonaron otras piezas emblemáticas como “Please Forgive Me”, “It’s Only Love”, “18 til I Die”, “Go Down Rockin’” y “Cuts Like a Knife”, interpretadas con la solvencia de una banda liderada por su inseparable guitarrista Keith Scott.

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El artista tampoco reservó un recuerdo para Paco de Lucía antes de interpretar “Have You Ever Really Loved a Woman”, una de las canciones más asociadas al público español.