Glenn Close ya consiguió su Oscar. La legendaria actriz, que a lo largo de su imponente carrera ha estado nominada al premio hasta en ocho ocasiones pero en ninguna ha recibido la estatuilla, fue reconocida con el Oscar Honorífico en la 17.ª edición de los Gobernors Awards. Una gala en la que también recibió este galardón Ridley Scott, que nunca había recibido un Oscar por su trabajo como director y productor -aunque sí han sido premiadas sus películas- y el animador Floyd Norman.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood trató así de saldar cuentas con Close, que hasta ahora ostentaba un récord por haber sido nominada en ocho ocasiones sin haberse llevado nunca el galardón. Una cifra tan solo igualada por el actor Peter O’Toole, quien no obstante recibió el Oscar de Honor antes de su octava nominación.

“Como alguien ajena a este mundo, nunca me he preocupado por si iba a ganar o no, aunque algunos años pensé que quizá tuviera alguna oportunidad. Siempre he pensado que el gran honor es estar aquí presente”, señaló Close en su discurso de agradecimiento.

“Película brillante”

Close ha formado parte del reparto de “La bola negra”, la gran apuesta española en la carrera hacia los Oscar de este año, y también mencionó en su discurso a sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi. “Muchas gracias por incluirme en su película tan brillante”, proclamó la actriz en unas declaraciones en español, asegurando que los cineastas le “abrieron las puertas un mundo nuevo y apasionante”.