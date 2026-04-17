Cae un millón de euros en un mercado de esta ciudad de Galicia con el Euromillones

El sorteo de Euromillones dejó un nuevo millonario en una ciudad de Galicia. Marcó como combinación ganadora los números 22, 23, 47, 28 y 41, junto a las estrellas 06 y 08. La recaudación total ascendió a 74.135.899,20 euros.

El premio de “El Millón”, fue validado en A Coruña, concretamente en la Administración de Loterías nº 10 situada en la Plaza de Lugo, dentro del Mercado Eusebio da Guarda.

Otros premios

En cuanto al reparto de premios, en la Segunda Categoría (5+1) hubo 3 acertantes, con un premio unitario de 322.491,16 €. La Tercera Categoría (5+0) registró 13 acertantes que recibieron 17.393,42 € cada uno. En la Cuarta Categoría (4+2) se contabilizaron 37 ganadores con 1.903,49 €, mientras que la Quinta Categoría (4+1) dejó 853 acertantes con un premio de 152,10 €.