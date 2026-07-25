El Estado convoca 5.547 plazas de empleo público: ministerios, requisitos y cómo solicitar una vacante

Fachada del Ministerio de Defensa, el que más plazas ofrece

El Gobierno ha convocado 5.547 plazas de personal laboral fijo adscritas al IV Convenio Colectivo de la Administración General del Estado, una oferta que incluye puestos para distintos niveles de formación y que abarca 126 especialidades profesionales.

Las plazas, correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2023 y 2024, han sido convocadas durante el mes de julio por distintos ministerios, según ha informado este sábado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Más de 5.500 plazas de empleo público en distintos ministerios

La convocatoria incluye plazas tanto de turno libre como de promoción interna, repartidas entre varios departamentos ministeriales.

Los ministerios con mayor número de vacantes son:

Defensa: 1.341 plazas.

Interior: 795 plazas.

Transición Ecológica: 629 plazas.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: 389 plazas.

Cultura: 382 plazas.

Derechos Sociales: 348 plazas.

El resto de las plazas se distribuyen entre otros ministerios y organismos de la Administración General del Estado.

Especialidades con más plazas ofertadas

La oferta pública contempla 126 especialidades, dirigidas a perfiles muy diversos. Entre las que concentran un mayor número de vacantes destacan:

Mantenimiento en general: 400 plazas .

Conducción de vehículos de transporte por carretera: 387 .

Cuidados auxiliares de enfermería: 255 .

Atención en museos: 89 .

Artes gráficas: 57 .

Fisioterapia: 38 .

Laboratorios: 36 .

Dirección de cocina: 30 .

Peluquería: 10 .

Cantantes de coro: 5.

Requisitos de titulación para acceder

Las plazas están distribuidas según distintos grupos profesionales, cada uno con un nivel de formación exigido:

Grupos M3, M2 y M1: requieren titulación universitaria o de nivel superior.

Grupo E2: exige un título de Formación Profesional de grado medio.

Grupo E1: está dirigido a personas con Formación Profesional básica.

Además, la convocatoria incorpora 301 plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, destinadas al grupo profesional E0, en la especialidad de tareas complementarias de apoyo.

Cómo presentar la solicitud

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción exclusivamente por vía electrónica, utilizando el modelo oficial 790, habilitado para los procesos selectivos de la Administración General del Estado.

Esta nueva convocatoria forma parte de las ofertas de empleo público de 2023 y 2024 y busca reforzar las plantillas de la Administración con perfiles profesionales de muy diferentes ámbitos y niveles de cualificación.