Os drons e a IA tamén abren novos camiños no transporte e na loxística

TECNOLOXÍA AUTÓNOMA

Nos próximos anos a integración de tecnoloxía autónoma na sociedade será unha constante na vida diaria, especialmente en cidades intelixentes, servizos loxísticos e grandes infraestruturas conectadas.

A IA e os drons están a optimizar os sistemas e a xestión loxística. | La Región

A sensorización autónoma e o uso de drons están a cambiar aos poucos a forma na que funcionan moitas infraestruturas e actividades comerciais en todo o mundo. O que hai uns anos parecía unha tecnoloxía reservada a proxectos moi especializados, hoxe empeza a formar parte de tarefas cotiás en sectores como a loxística, a construción, a enerxía ou o transporte.

A combinación de sensores intelixentes, intelixencia artificial e conectividade avanzada permite que os drons traballen de forma cada vez máis autónoma, rápida e segura. Un dos grandes avances do sector é a capacidade destes dispositivos para recompilar información en tempo real. Grazas a cámaras térmicas, sensores de precisión e sistemas de análise automática, os drons poden inspeccionar estradas, pontes, liñas eléctricas ou instalacións industriais sen necesidade de desprazar grandes equipos humanos.

Isto non só reduce custos e gastos, senón que tamén mellora a seguridade, xa que evita que os traballadores teñan que acceder a zonas perigosas ou de difícil alcance. Outro aspecto importante é o impacto medioambiental. Ao ser vehículos eléctricos e lixeiros, os drons poden contribuír a diminuír emisións contaminantes en determinadas operacións de transporte e mantemento.

No ámbito comercial e loxístico, as vantaxes desta tecnoloxía son moi claras. Moitas empresas xa utilizan drons para controlar inventarios, supervisar almacéns ou axilizar entregas en traxectos curtos. En zonas rurais ou con accesos complicados, esta tecnoloxía permite transportar mercancías de xeito máis rápido e eficiente. Ademais, a automatización axuda a reducir tempos de espera e optimiza a organización das cadeas de subministración.

