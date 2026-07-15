España lidera la esperanza de vida de la UE con 83 años

España se consolida como el país con la mayor esperanza de vida de la Unión Europea y liderará en 2025 las proyecciones de longevidad entre los Veintisiete, con una media superior a la del conjunto del bloque comunitario. Sin embargo, este récord demográfico convive con una realidad marcada por el envejecimiento acelerado de la población y una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, una tendencia que podría llevar al país a convertirse en el segundo Estado miembro con menos nacimientos a finales de siglo.

Las proyecciones apuntan a un descenso progresivo durante las próximas décadas

Así se desprende del informe demográfico publicado ayer por la Comisión Europea, que analiza la evolución de la población en los 27 Estados miembros y constata que la Unión Europea se encuentra actualmente en su máximo histórico de población, con alrededor de 450 millones de habitantes. No obstante, las proyecciones apuntan a un descenso progresivo durante las próximas décadas, hasta situarse en torno a los 399 millones de personas en el año 2100.

Según el documento, España encabeza actualmente la clasificación europea de esperanza de vida, con una media que supera los 83 años, frente a los 81,5 años registrados como promedio en el conjunto de la Unión Europea. La diferencia es todavía más significativa cuando se analizan los datos por sexos: las mujeres españolas superan los 86 años de esperanza de vida, mientras que los hombres se sitúan alrededor de los 81 años.

Las previsiones a largo plazo mantienen esta ventaja española. Para el año 2100, la Comisión Europea estima que la esperanza de vida femenina superará los 90 años en todos los países de la UE, mientras que la masculina se situará por encima de los 86 años. España conservará entonces su posición de liderazgo, con una esperanza de vida cercana a los 92 años para las mujeres y próxima a los 89 años para los hombres.

Media comunitaria

Sin embargo, el aumento de la longevidad no se acompaña de una recuperación demográfica. España continúa siendo uno de los países con peores indicadores de natalidad de la Unión Europea. En 2024, la tasa de fecundidad se situó en 1,10 hijos por mujer, la cuarta más baja de todo el bloque, únicamente por encima de Malta, Lituania y Polonia. La media comunitaria alcanzó ese mismo año los 1,34 hijos por mujer. El informe europeo señala que esta situación difícilmente cambiará de manera significativa en las próximas décadas. Aunque se prevé una recuperación parcial de la fecundidad en el conjunto de la Unión hasta 2100, España apenas superará una tasa de 1,4 hijos por mujer, lo que la situaría como el segundo país con menor fecundidad de la UE, mientras que la media comunitaria superaría los 1,55 hijos.

El envejecimiento de la población española también queda reflejado en la evolución de la edad mediana, el indicador que divide a la población en dos grupos de igual tamaño según edad. En 2025, esta cifra se sitúa alrededor de los 46 años, frente a los cerca de 42 años registrados en 2015. Se trata de uno de los incrementos más destacados de la Unión Europea en apenas una década. En el conjunto comunitario, la edad mediana alcanza en 2025 los 44,9 años y está previsto que aumente unos 6,6 años hasta 2100, cuando llegará aproximadamente a los 51,5 años. Actualmente, Italia es el país más envejecido de la UE, con una edad mediana de 49,1 años, seguida por Bulgaria, Grecia y Portugal.

Más allá de los datos nacionales, la Comisión Europea alerta de una marcada desigualdad territorial dentro de la península Ibérica. Mientras algunas zonas, especialmente el arco mediterráneo español y las islas, mantendrán previsiones de crecimiento poblacional sostenido, amplias áreas del interior peninsular afrontarán un declive demográfico.

El informe destaca que estas zonas serán también algunas de las más afectadas por el envejecimiento acelerado. El interior de la península Ibérica aparece entre las regiones europeas donde más aumentará la tasa de dependencia de mayores, es decir, la proporción de personas de 65 años.