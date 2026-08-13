España recibió 2.068 ataques digitales por semana en julio

El panorama de la ciberseguridad corporativa en España continúa mostrando signos de alta vulnerabilidad. Las empresas españolas registraron una media de 2.068 ciberataques semanales durante el mes de julio, lo que supone un leve aumento del 1% respecto al mismo mes de 2025, según informa Check Point Research. Los tres sectores más afectados en el ámbito nacional fueron Gobierno, bienes y servicios de consumo, y servicios financieros, seguidos de cerca por telecomunicaciones, servicios empresariales, industria manufacturera, energía y utilities.

En el desglose internacional, Latinoamérica se mantuvo como la región más afectada del planeta, con 3.561 ciberataques semanales por organización, lo que implica un 19% más interanual. Le siguen en términos absolutos Asia-Pacífico (Apac), con 3.316 ataques y un aumento interanual del 12%, y África, con 3.237, aunque esta última cae un 5%. En Europa las ciberamenazas crecen un 18%, hasta alcanzar los 2.051 incidentes, mientras que en Norteamérica suben un 9%, situándose en 1.613 ataques semanales por entidad.

A nivel mundial, las empresas enfrentaron un promedio de 2.336 ciberataques por semana

A nivel mundial, las empresas enfrentaron un promedio de 2.336 ciberataques por semana, lo que representa un incremento del 3% respecto al mes anterior y del 16% frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo con un análisis de ciberamenazas correspondientes a julio de 2026 publicado por Check Point Research. Los datos muestran que “el ciberriesgo se está acumulando en varios frentes al mismo tiempo”, observa el director técnico de Check Point Software para España y Portugal, quien afirma que “los volúmenes de ataques siguen aumentando, el ransomware se ha acelerado de forma drástica y la exposición a la GenAI ya forma parte de la actividad empresarial cotidiana”.

Ataques a nivel mundial

Por sectores, la educación siguió siendo el blanco más atacado a nivel mundial, con una media de 4.848 ataques semanales por organización (+14% interanual), seguido de las instituciones gubernamentales (3.044 ataques, +11%), las telecomunicaciones (2.927, +6%), energía y servicios públicos (2.759, +20%) y hostelería, viajes y ocio (2.614 ataques, un 28% más).

El estudio apunta como “cambio más evidente” al ransomware, donde los ataques notificados alcanzaron los 964, un 49% más que en junio y un impresionante 87% más en comparación con julio de 2025. El sector más golpeado siguió siendo servicios empresariales, que concentró el 32,5% de las víctimas notificadas, seguido de la fabricación industrial (14,4%) y de bienes y servicios de consumo (13,4%).

En cuanto a la geografía del ransomware, América del Norte representa el 45% de los incidentes, por delante de Europa (28%), Apac (17%), Latinoamérica (8%) y África (2%), liderando Estados Unidos (39,4%), seguido de Alemania (5%), Canadá (4,4%), Reino Unido (3,5%) e Italia (3%). Los grupos criminales con mayor presencia en julio fueron The Gentlemen y Qilin, responsables cada uno del 14% de los ataques.

Por otra parte, la inteligencia artificial generativa plantea nuevos retos: uno de cada 36 prompts supuso un alto riesgo de filtración, el 88% de las empresas experimentó solicitudes riesgosas y un 22% expuso información confidencial. Finalmente, el phishing afectó a uno de cada 128 correos, liderando África y Norteamérica.