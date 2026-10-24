El español suma 10 millones de hablantes en solo un año

Los hablantes de español crecieron en 10 millones en 2026, un 1,5% más que el año anterior, hasta alcanzar los 640 millones de personas con algún dominio de esta lengua. Estos datos se desprenden del anuario “El español en el mundo 2026”, que el Instituto Cervantes acaba de publicar con datos actualizados sobre el estado del idioma. Este informe, presentado en el Instituto Cervantes de Pekín este sábado, en el marco del simposio “El español en China: evolución y nuevas dinámicas” con motivo del 20º aniversario del centro, también destaca el aumento de la relevancia del español como lengua migratoria, con uno de cada diez hablantes nativos que reside en países no hispanohablantes.

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Asimismo, para conmemorar este aniversario, la segunda sección del anuario está compuesta por una serie de artículos que analizan diferentes aspectos de la situación del español en China, con atención a la evolución, configuración y proyección de los estudios y la enseñanza de la lengua en este país. China reúne cerca de 98.000 hablantes potenciales de español (con 18.497 personas con dominio nativo y un grupo de 66.051 aprendices del idioma como lengua extranjera), con un crecimiento constante de matriculaciones en los últimos años.

De hecho, según datos recogidos por el Observatorio Global del Español, el número de matrículas de alumnos de filología, optativas y cursos de español en China aumentaron un 12,6% en el periodo de 2023 a 2025. Los programas de español se ofrecen en 31 ciudades y prácticamente la totalidad de las universidades, un 98%, ofertan estudios de filología hispánica.

Peso de la comunidad

El director del Cervantes, Luis García Montero, presentó estas cifras en el acto, acompañado del director Académico de la institución, Álvaro García Santa-Cecilia; el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, y el profesor de lengua española y vicedecano de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU), Yang Ming. Posteriormente, se celebró el coloquio “El español en China” con la participación de la directora del Instituto Cervantes de Pekín, Inmaculada González Puy y Lu Jingsheng, hispanista de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU).

El libro incluye datos actualizados sobre la lengua española, recogidos en el informe “El español: lengua para el mundo 2026”. Esta 27.ª edición contiene además varios análisis sobre el peso de la comunidad hispanohablante en campos como la traducción automática, el español en Europa y la prensa digital. Entre los datos destacados del informe, se remarca que la comunidad con dominio nativo de la lengua española supera los 520 millones y los hablantes con destrezas limitadas superan los 95 millones, lo que supone un incremento total del 3,3% respecto del informe de 2025. En esta misma línea, los hablantes de español con dominio nativo continúa siendo la tercera mayor del mundo, por detrás de hablantes nativos de chino mandarín y de hindi.

EEUU es el país con máshablantes potenciales

El informe presentado en China destaca que, en los países hispanohablantes, los nativos son cerca de 460 millones y los hablantes con competencia o habilidades limitadas superan los 20 millones. La cifra de hablantes potenciales de español fuera de los países hispánicos supera los 137 millones, excluyendo los aprendices y, fuera de los países donde es lengua oficial, nacional, general o vehicular, Estados Unidos es el país donde más hablantes potenciales de español se reúnen (con predominancia del dominio nativo).

El anuario refleja también que la Unión Europea en su conjunto es lugar de residencia para cerca de 50 millones de hablantes potenciales de español, mientras que el volumen de la población hablante de las variedades hispánicas minoritarias -variedades criollas, de contacto o decadentes- no superan en total el millón de personas, apenas un 0,2% del total de la población hispanohablante.

El volumen de aprendices de español supera los 24 millones, concentrado, por continentes, en América, Europa y África, registrando un crecimiento en los dos últimos años de un 7%, con la salvedad de Brasil, donde un cambio drástico en la oferta de español en las escuelas públicas y el número de aprendices descendió en un 46% entre 2021 y 2025.

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Por el contrario, África experimenta un crecimiento apreciable de la comunidad hispanohablante, impulsado en gran medida por el interés que suscita el aprendizaje de español en la enseñanza reglada, especialmente en países como Camerún, Costa de Marfil o Benín en África subsahariana, y Marruecos o Túnez en el Magreb.

En esta edición se recoge que el número de personas que eligen el español para su aprendizaje en Duolingo -plataforma web destinada al aprendizaje gratuito de idiomas que recomienda el Instituo Cervantes- supera los 72 millones; de ellos, dos tercios tienen el inglés como lengua de origen. Además, la incidencia de la IA está reconfigurando el ciclo de producción y acceso a la información en español, que gana mucha presencia en los asistentes virtuales