Felipe VI pide gobernar la IA en beneficio de la comunidad

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El rey Felipe VI solicitó “gobernar” la IA y defendió la universidad como espacio para aprender a convivir con la “discrepancia”, en la inauguración del curso universitario en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). El Jefe de Estado resaltó el papel de la UPCT y definió a Cartagena como “lugar de encuentros, emprendimiento, ciencia y navegación”. A los nuevos estudiantes les recordó la emoción de “llegar por primera vez cuando todo está por descubrir”, situación que comparte con la reina Letizia tras incorporarse la princesa Leonor a Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. “Lo vivimos con esa mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre”, afirmó.
Felipe VI defendió el papel de la universidad contra la desinformación para “convertir la información en conocimiento y el conocimiento en criterio”. Advirtió del peligro de las “cámaras de eco que nos reafirman solo en lo que ya pensamos, haciéndonos inmunes a la diferencia”.
Sobre la IA, abogó por “gobernarla y vincularla al control último de la inteligencia humana”, orientando su uso para que “no sea un catalizador de desigualdades, sino un instrumento al servicio del bien común”. La Universidad, sostuvo, “forma ciudadanos libres y responsables”. Tras agradecer a profesores e investigadores y recordar al inventor Isaac Peral, pidió recursos y autonomía para la ciencia, dando por inaugurado el curso.
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