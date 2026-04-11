Los cuatro protagonistas de la misión sonríen ya en el portaaviones
Los cuatro protagonistas de la misión sonríen ya en el portaaviones | Europa Press

Galería | Los astronautas de Artemis II regresan a la Tierra tras diez días orbitando la Luna

MISIÓN HISTÓRICA

La Región
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Publicado: 11 abr 2026 - 09:49 Actualizado: 11 abr 2026 - 09:56

La cápsula Orion de la misión Artemis II regresó a la Tierra tras su viaje lunar de aproximadamente diez días. El amerizaje en el océano Pacífico, asistido por un sistema de paracaídas, marcó el final de una misión histórica para la exploración espacial tripulada. Los astronautas fueron recuperados por equipos de la Marina de EE. UU. y trasladados a bordo de un portaaviones, donde fueron recibidos entre celebraciones y sonrisas tras su regreso del espacio profundo.

Despliegue progresivo de los paracaídas principales.
1/13 Despliegue progresivo de los paracaídas principales. | NASA
Orion se acerca al punto de amerizaje previsto en el Pacífico.
2/13 Orion se acerca al punto de amerizaje previsto en el Pacífico. | NASA
La cápsula reduce su velocidad mientras desciende hacia el océano.
3/13 La cápsula reduce su velocidad mientras desciende hacia el océano. | NASA
Orion se acerca al punto de amerizaje previsto en el Pacífico.
4/13 La cápsula impacta suavemente sobre el agua. | NASA
La cápsula impacta suavemente sobre el agua.
5/13 La cápsula impacta suavemente sobre el agua. | NASA
Los astronautas comienzan a salir de la cápsula uno a uno.
6/13 Los astronautas comienzan a salir de la cápsula uno a uno. | NASA
Vista del helicóptero transportando a la tripulación hacia el portaaviones.
7/13 Vista del helicóptero transportando a la tripulación hacia el portaaviones. | NASA
Glover y Koch sonríen
8/13 Glover y Koch sonríen. | NASA
Wiseman y Hansen relajados y celebrando el regreso a la Tierra
9/13 Wiseman y Hansen relajados y celebrando el regreso a la Tierra. | NASA
Victor Glover y Christina Koch aparecen juntos en el helicóptero de recuperación, visiblemente emocionados tras la misión lunar.
10/13 Victor Glover y Christina Koch aparecen juntos en el helicóptero de recuperación, visiblemente emocionados tras la misión lunar. | NASA
Christina Koch, sonriente y emocionada, es recibida por la Marina tras su retorno del espacio en la cubierta del portaaviones.
11/13 Christina Koch, sonriente y emocionada, es recibida por la Marina tras su retorno del espacio en la cubierta del portaaviones. | NASA
Reid Wiseman es asistido por personal de la Marina a bordo del helicóptero
12/13 Reid Wiseman es asistido por personal de la Marina a bordo del helicóptero | NASA
Victor Glover celebra su regreso mientras es acompañado por personal de la Marina en la cubierta del buque de recuperación.
13/13 Victor Glover celebra su regreso mientras es acompañado por personal de la Marina en la cubierta del buque de recuperación. | NASA

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