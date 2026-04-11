Galería | Los astronautas de Artemis II regresan a la Tierra tras diez días orbitando la Luna

La cápsula Orion de la misión Artemis II regresó a la Tierra tras su viaje lunar de aproximadamente diez días. El amerizaje en el océano Pacífico, asistido por un sistema de paracaídas, marcó el final de una misión histórica para la exploración espacial tripulada. Los astronautas fueron recuperados por equipos de la Marina de EE. UU. y trasladados a bordo de un portaaviones, donde fueron recibidos entre celebraciones y sonrisas tras su regreso del espacio profundo.