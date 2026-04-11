Galería | Los astronautas de Artemis II regresan a la Tierra tras diez días orbitando la Luna
MISIÓN HISTÓRICA
La cápsula Orion de la misión Artemis II regresó a la Tierra tras su viaje lunar de aproximadamente diez días. El amerizaje en el océano Pacífico, asistido por un sistema de paracaídas, marcó el final de una misión histórica para la exploración espacial tripulada. Los astronautas fueron recuperados por equipos de la Marina de EE. UU. y trasladados a bordo de un portaaviones, donde fueron recibidos entre celebraciones y sonrisas tras su regreso del espacio profundo.
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Despliegue progresivo de los paracaídas principales.
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Orion se acerca al punto de amerizaje previsto en el Pacífico.
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La cápsula reduce su velocidad mientras desciende hacia el océano.
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La cápsula impacta suavemente sobre el agua.
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La cápsula impacta suavemente sobre el agua.
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Los astronautas comienzan a salir de la cápsula uno a uno.
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Vista del helicóptero transportando a la tripulación hacia el portaaviones.
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Glover y Koch sonríen.
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Wiseman y Hansen relajados y celebrando el regreso a la Tierra.
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Victor Glover y Christina Koch aparecen juntos en el helicóptero de recuperación, visiblemente emocionados tras la misión lunar.
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Christina Koch, sonriente y emocionada, es recibida por la Marina tras su retorno del espacio en la cubierta del portaaviones.
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Reid Wiseman es asistido por personal de la Marina a bordo del helicóptero
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Victor Glover celebra su regreso mientras es acompañado por personal de la Marina en la cubierta del buque de recuperación.
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