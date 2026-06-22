Galicia refuerza los controles para la noche de San Juan

Los concellos gallegos ultiman estos días los preparativos para la celebración de la noche de San Juan con llamamiento a la prevención y amplios dispositivos de vigilancia, incluido el uso de drones en algunos casos.

Aunque desde las ciudades hasta otros rincones más pequeños de Galicia esta “fiesta del fuego” es una tradición que no se deja de celebrar, sea en un ambiente familiar o más fiestero, uno de los lugares donde se promueve con especial énfasis es en A Coruña, en la que está declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, pero también en otras localidades como en Carballo.

En general, los consistorios ya han publicado los bandos municipales que especifican las normas generales para el encendido de hogueras y la celebración de sardiñadas o churrascadas. Esto bajo la supervisión de un dispositivo integrado, en la ciudad herculina, por unas mil personas, entre ellos un grupo de rescate acuático. En ella, el baño estará prohibido en los arenales a partir de las 22:00 horas y hasta las 09:00 horas del día siguiente, con espacios habilitados para personas con movilidad reducida: uno en Riazor y otro en Oza.

Está prohibido quemar plásticos, cauchos, ruedas, colchones, madera lacada, goma espuma y otros objetos que puedan producir gases tóxicos

Como otros años, en general, los municipios recuerdan que no estará permitido el uso de combustibles líquidos ni de acelerantes para prender las hogueras. Está prohibido quemar plásticos, cauchos, ruedas, colchones, madera lacada, goma espuma y otros objetos que puedan producir gases tóxicos. No se permitirá el acceso a playas con muebles, con objetos voluminosos ni con madera que lleve puntas o clavos. Esto con prohibición de quemar plásticos, latas, botellas, materiales con PVC o similares, así como de echar aerosoles, aceites o líquidos, entre otros elementos.

La obligación de comunicación previa es otra de las características de esta festividad y sus celebraciones, sea de particulares o de establecimientos, con plazo que ha terminado en esta semana en algunos casos. Distancia mínima de doce metros respecto a edificaciones, árboles o vehículos o un diámetro máximo de zona de combustión de cuatro metros y de altura de dos metros son otros de los requisitos planteados.