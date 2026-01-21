El Gobierno aprueba un plan común contra los incendios

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que establece un marco común para mejorar la coordinación, la seguridad y la eficacia en la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en todo el Estado. El Ministerio para la Transición Ecológica defendió que la norma responde a “un riesgo creciente que afecta a todo el territorio nacional”, agravado por el cambio climático y por incendios más extensos, rápidos y complejos.

El texto refuerza la capacidad del sistema público para anticiparse y actuar de forma coordinada ante emergencias, mejora la interoperabilidad de los medios y aumenta la seguridad del personal que participa en las tareas de extinción. El real decreto es coherente con los compromisos del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, orientado a reducir riesgos y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos.

El Ministerio, dirigido por Sara Aagesen, subrayó que la norma supone un “paso decisivo” en la consolidación de un sistema nacional de gestión de emergencias basado en la cooperación institucional, la prevención y la protección de los ecosistemas. El enfoque técnico refuerza la cooperación entre administraciones, respeta el marco competencial y mejora la respuesta conjunta ante incendios de gran magnitud.

La regulación articula cinco actuaciones clave para reforzar la coordinación operativa y minimizar riesgos durante las intervenciones. Entre las medidas destacan la calificación homogénea de las unidades de extinción, un protocolo común para el uso de medios aéreos y la implantación de indicativos de radio unívocos para evitar errores en situaciones de emergencia.

También incorpora una simbología común para los mapas operativos, que facilita la interpretación compartida de la información y la toma de decisiones en tiempo real, así como estándares de seguridad y equipos de protección individual para el personal interviniente. Estas actuaciones se integran en el sistema común previsto en la Ley de Montes y se elaboran en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, con la participación de todas las administraciones competentes.

El objetivo último, según el ministerio, es “proteger a la ciudadanía, salvaguardar los recursos naturales y garantizar la seguridad del personal que trabaja sobre el terreno” mediante una planificación preventiva más sólida y una respuesta más eficaz ante estas desgracias naturales.