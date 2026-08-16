El Gobierno plantea aprobar la ley de redes en septiembre

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, confía en que la ley prgánica para la protección de los menores en entornos digitales obtenga la aprobación definitiva tras el periodo estival. La normativa plantea prohibir el acceso a redes sociales que contengan contenidos perjudiciales a los menores de 16 años, estableciendo un cambio significativo en las garantías de derechos para la infancia y la adolescencia.

Sin una autorización explícita de LA CNMC, las plataformas no podrán permitir abrirse perfiles a menores de 16 años

El planteamiento central del Ejecutivo traslada la responsabilidad directa hacia las grandes plataformas y multinacionales tecnológicas, evitando recargar la supervisión exclusivamente sobre las familias. Para lograrlo, PSOE y Sumar acordaron enmiendas que obligarán a las redes sociales a demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no emplean diseños adictivos, protegen la privacidad, evitan contactos no deseados y bloquean la exposición a conductas nocivas. Sin una autorización explícita de este organismo, las plataformas no podrán permitir el ingreso de menores de 16 años.

Formación a las familias

Esta intervención responde a las advertencias de especialistas sobre los efectos derivados de algoritmos opacos y patrones adictivos, tales como problemas de salud mental o la pérdida de capacidad de atención. Frente a posturas prohibicionistas radicales, el Ministerio defiende una incorporación gradual y acompañada al ámbito cibernético, respaldada por la Estrategia nacional de entornos digitales Seguros para ofrecer formación a las familias y fomentar alternativas de ocio fuera de las pantallas.

El alcance del texto ha debido ajustarse a las directrices comunitarias continentales, si bien se complementará posteriormente mediante un desarrollo reglamentario y otras iniciativas legislativas coordinadas, como la ley de gobernanza de la inteligencia artificial o la reforma de la ley del derecho al honor. De esta forma la regulación de los espacios virtuales para proteger a los menores de edad entró en una fase decisiva dentro del trámite parlamentario en España.

A nivel internacional, el debate se alinea con corrientes de regulación que, no obstante, enfrentan serios obstáculos jurídicos. Un ejemplo de ello se observa en Francia, donde el Consejo Constitucional frenó una norma similar para menores de 15 años al considerar que vulneraba sus derechos, lo que obligará a ser reestructurada conforme al derecho europeo.

Los nuevos desafíos técnicos y la experiencia internacional en la regulación tecnológica

La puesta en marcha de una legislación sobre entornos virtuales seguros plantea importantes retos normativos y operativos. La efectividad de las restricciones acordadas dependerá del desarrollo reglamentario posterior, el cual deberá definir los mecanismos concretos para verificar la edad de los usuarios y evaluar el impacto de los algoritmos sin vulnerar el derecho a la intimidad ni la protección de datos personales.

En la aplicación práctica de la norma destacan varios condicionantes clave. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asume el papel de evaluar técnicamente que las plataformas no incluyan patrones de diseño orientados a generar adicción antes de conceder las autorizaciones de acceso. Por otro lado, el margen de actuación del Estado permanece supeditado a las directivas de la Unión Europea, marco legal que limita parte de las pretensiones más exigentes del proyecto original. Asimismo, la medida se integra dentro de una estrategia de coordinación legislativa más amplia que abarca la regulación de la inteligencia artificial, la revisión de la Ley del derecho al honor y el marco del Estatuto del Artista.

La búsqueda de una gobernanza digital trasciende las fronteras nacionales, exigiendo alianzas internacionales para evitar vacíos legales entre distintas jurisdicciones. Sin embargo, los intentos de establecer límites estrictos por edad chocaron de forma recurrente con salvaguardas constitucionales. En Francia, la iniciativa para restringir las redes sociales a menores de 15 años fue desestimada por el Consejo Constitucional al juzgar que la medida resultaba desproporcionada respecto a la libertad de comunicación y expresión.

Tras este revés judicial, la Administración francesa trabaja en reestructurar el texto para adaptarlo al derecho europeo antes de 2027. Este antecedente refleja la enorme dificultad de conciliar la protección a la infancia con las libertades fundamentales, un equilibrio técnico que condicionará la tramitación final y el desarrollo reglamentario de la ley española.