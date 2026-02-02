Nuestros municipios

Creo que es conveniente, y oportuno, dar a conocer a la población ourensana las particularidades y/o paradojas de los Concellos de la provincia.

Ourense tiene 92 Concellos, 3.611 localidades de las cuáles el 5% están despobladas, siendo la zona de Caldelas la más castigada por esta circunstancia.

Así mismo se observa como 26 Concellos tienen menos de mil habitantes y sólo 9 superan un censo de más de cinco mil vecinos: los otros 57 están entre estas dos cifras.

En cuanto a extensión, la disparidad es abrumadora ya que, mientras que A Veiga tiene 290,49 km2, Beade tiene solamente 3,40 km2.

Refiriéndonos al número de habitantes por Km2, los de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, se llevan la palma con menos de dos residentes, mientras que el de Ourense ronda los 1.240.

Según la reforma presentada en este diario de La Región, en septiembre del pasado año, de los 20 Concellos resultantes, únicamente cinco quedarían por debajo del listón de 5.000 habitantes.

Si analizamos la retribución de los alcaldes, observamos como la disparidad es la nota discordante, ya que un alcalde de un concello con menos de 1.300 habitantes, percibe casi 48.000 euros anuales, mientras que otro, de un concello con más de 15.000 habitantes, cobra algo más de 44.000 euros. Unos pocos no perciben cantidad alguna. A la vez existe un Concello, de poco más de 500 vecinos, cuyo regidor le cuesta a cada uno de ellos 64 euros anuales: el más caro.

Este desajuste nos viene a demostrar que urge homogeneizar éste y otros capítulos como el de personal con un sistema uniforme y proporcional, basados en una regulación provincial.

Si se hicieran cálculos meramente económicos, referidos sólo al ahorro del mantenimiento de 92 corporaciones locales frente a las 20 propuestas, podríamos comprobar el dineral que se ahorraría y que podría ser destinado a mejorar el bienestar de los vecinos. A la vez, se lograría una mejor coordinación y uniformidad en capítulos como, la retribución de los regidores, al igual que la de los funcionarios municipales, su movilidad voluntaria interprovincial, dimensionamiento de plantillas, acceso y bolsas de empleo, etc., con un Convenio Único de ámbito provincial.

Creemos que es un tema digno de análisis, por parte de quiénes pueden conducir este asunto a una solución justa y equilibrada.

Nosotros sólo apuntamos ideas para su estudio y consideración.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)