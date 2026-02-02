La fiesta pasó y su corazón se quedó

Amigos y amigas:

Don Bosco felicitaba y se alegraba con los centros educativos que promocionaban a niños y jóvenes. Hoy felicitaría al CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro de Ourense por su plan de lectura, distinguido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con uno de los premios nacionales a planes de lectura en el ámbito escolar. El colegio llama a su proyecto “Leo e releo con Leo” y en él los alumnos mayores ayudan a los pequeños. Y todos crecen en sabiduría, gracias a los libros que leen y la ayuda que se prestan.

En Salesianos el bocadillo de los “Buenos días” de la segunda mitad de enero tuvo, sucesivamente, sabores de Don Bosco: la muerte de su padre lo fortalece ante las adversidades, el sueño de los 9 años marca su vida, haciendo de saltimbanqui se acerca a los demás, el encuentro con Don Calosso le inspira confianza en los maestros, trabajando en la granja de los Moglia aprende a tomar decisiones, con la sociedad de la alegría se rodea de buenos compañeros; de sacerdote pone sus cualidades al servicio de los demás, la construcción de la Basílica de María Auxiliadora es una muestra de la confianza en María, la fundación de la congregación salesiana es fruto de saber trabajar en equipo, con la publicación de “Lecturas Católicas” difunde valores que ayudan a crecer, su último suspiro es un canto de fe y esperanza: “Os espero a todos en el Paraíso”.

Y desde el Paraíso nos anima a trabajar estos días con “Manos Unidas” y siempre con nuestras manos unidas para construir un mundo más unido. Con las manos unidas, la familia salesiana quiere ser protagonista de la historia también en las actividades colegiales de “NatureZaula”, en las mil y una acciones de Amencer, en las atenciones de JuanSoñador, en la pastoral de la parroquia María Auxiliadora y en los juegos de la Asociación Deportiva Bosco.

Amigos y amigas, agradecemos a José Jaime Vázquez el “¡Viva don Bosco!” que publicó en La Voz de Galicia el día 30 de enero, felicitamos al IES de Viana do Bolo porque acaba de recibir el primer premio Innovagal 2025, y aplaudimos a todos los educadores y educadoras de Galicia, que promocionan a los niños y a los jóvenes de nuestra tierra.

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)