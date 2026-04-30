ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 1 de mayo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 1 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás que afrontar algunos imprevistos en tu trabajo que exigirán una respuesta muy firme.
21 abril - 20 mayo
La jornada de hoy puede ser un día propicio para avanzar sin prisas pero con seguridad.
21 mayo - 21 junio
Disfrutarás de un día con una comunicación fluida con tu pareja que favorecerá el entendimiento.
22 junio - 22 julio
Desde el punto de vista sentimental estás en un momento de necesidad de cercanía y mayor apoyo.
23 julio - 23 agosto
En tu trabajo puede ser un buen momento para que te decidas a tomar la iniciativa.
24 agosto - 23 septiembre
Para no tener problemas debes evitar ser demasiado crítico, de-bes apostar más por la empatía.
24 septiembre - 23 octubre
Durante el día de hoy tendrás que tomar decisiones laborales importantes que requieren reflexión.
24 octubre - 22 noviembre
La pasión estará presente en tu relación de pareja, pero tienes que controlar los impulsos.
23 noviembre - 21 diciembre
Es muy posible que tengas que realizar algunos cambios o ajustes en los planes previstos.
22 diciembre - 20 enero
La jornada laboral será muy exigente y va a poner a prueba tu constancia.
21 enero - 19 febrero
En el amor te surgirán situaciones inesperadas que conseguirán romper con la rutina.
20 febrero - 20 marzo
Hoy puede ser un momento propicio para tener una conexión sincera en el aspecto sentimental.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
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