Horóscopo del día: viernes, 1 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 1 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tendrás que afrontar algunos imprevistos en tu trabajo que exigirán una respuesta muy firme.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy puede ser un día propicio para avanzar sin prisas pero con seguridad.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Disfrutarás de un día con una comunicación fluida con tu pareja que favorecerá el entendimiento.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Desde el punto de vista sentimental estás en un momento de necesidad de cercanía y mayor apoyo.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En tu trabajo puede ser un buen momento para que te decidas a tomar la iniciativa.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Para no tener problemas debes evitar ser demasiado crítico, de-bes apostar más por la empatía.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Durante el día de hoy tendrás que tomar decisiones laborales importantes que requieren reflexión.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

La pasión estará presente en tu relación de pareja, pero tienes que controlar los impulsos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Es muy posible que tengas que realizar algunos cambios o ajustes en los planes previstos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La jornada laboral será muy exigente y va a poner a prueba tu constancia.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el amor te surgirán situaciones inesperadas que conseguirán romper con la rutina.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Hoy puede ser un momento propicio para tener una conexión sincera en el aspecto sentimental.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.