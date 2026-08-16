La IA acapara toda la producción mundial de memoria RAM en 2026

El mercado tecnológico se encamina hacia una crisis sin precedentes. Los tres gigantes dominantes de la memoria (Samsung, SK Hynix y Micron) ya han vendido toda su capacidad de producción de DRAM y HBM para 2027, ante el vertiginoso auge de la Inteligencia Artificial (IA) y la prioridad dada a los centros de datos.

Esta rotunda asignación de recursos significa que el año que viene no se aceptarán pedidos adicionales de memoria. La IA y los servidores acapararán casi el 70% de la capacidad total de DRAM, relegando a un segundo plano la fabricación de memorias destinadas a ordenadores personales y dispositivos móviles. Como resultado, los fabricantes estiman que solo podrán cubrir el 60% de la demanda global a finales de 2027, convirtiendo este ejercicio en el año de mayor escasez del sector.

Las consecuencias para el consumidor ya son una realidad tangible

Las consecuencias para el consumidor ya son una realidad tangible. La falta de chips está golpeando de lleno al mercado comercial, provocando un aumento generalizado de precios y retrasos en las entregas. Se observan efectos directos como encarecimientos en consolas como Xbox, el elevado coste de lanzamientos como la Steam Machine o demoras en la distribución de portátiles como el MacBook Air. Sin embargo, el golpe más drástico lo sufren las tarjetas gráficas de gama alta, donde modelos como la NVIDIA RTX 5090 han llegado a superar los 5.200 euros en algunos comercios.

Por su parte, la memoria NAND Flash (empleada en SSD) resiste con más estabilidad, aunque sus reservas anuales también están a punto de agotarse por completo. Con la demanda de semiconductores para IA proyectada a crecer hasta un 100%, las grandes tecnológicas se apresuran a asegurar acuerdos de suministro a largo plazo, dejando un panorama incierto para el usuario común.