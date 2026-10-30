Los jóvenes españoles temen por su privacidad ante la IA

La privacidad, la dependencia y el futuro profesional son los principales temores de los jóvenes en lo que respecta a la inteligencia artificial (IA), y la mitad de ellos admite temer cómo será el mundo dentro de diez años por los efectos que provocará esta tecnología. Los jóvenes de entre 16 y 30 años conforman una generación dividida entre la fascinación tecnológica y el temor a sus consecuencias, según se desprende de una encuesta realizada por Luzia, la aplicación española de IA conversacional. Mientras el 29% expresa dudas moderadas y el 21% declara sentir poco o ningún miedo, el 50% restante reconoce sentir incertidumbre ante el impacto que tendrá en sus vidas a una década vista.

Además de esa inquietud existencial, los jóvenes concentran sus preocupaciones en tres ámbitos clave. En materia de privacidad, el 73,5% de los menores de 25 años considera que sus datos personales no están seguros en el entorno digital, frente al 57,2% de los mayores de 25, lo que evidencia un recelo notablemente superior entre el sector más joven.

La dependencia de la IA es otro de los aspectos destacados, especialmente entre los encuestados de entre 16 y 25 años: el 66% teme volverse dependiente de esta tecnología, en contraste con el 45% de los mayores de 25. Pese a esta inquietud, casi la mitad (42,5%) de los menores de 25 años reconoce utilizarla a diario.

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El tercer foco de preocupación se sitúa en el ámbito laboral, donde más de la mitad (55,3%) teme perder oportunidades si se queda atrás en el dominio y aprendizaje de herramientas de IA. En cambio, únicamente el 28,3% considera que esta tecnología podría poner directamente en peligro sus salidas profesionales.

El estudio también refleja una brecha de uso y percepción por géneros: dos de cada cinco adolescentes mujeres recurren a la IA para abordar cuestiones personales y emocionales, frente a solo uno de cada cinco hombres. Asimismo, las mujeres de 16 a 25 años son las más preocupadas (83%) por los "deepfakes" y el uso no consentido de su imagen para contenido de carácter sexual, una inquietud que entre los varones se sitúa en el 34%.

Por último, el colectivo juvenil muestra una elevada seguridad defensiva: el 75% confía en su capacidad para detectar un engaño directo si una IA intentara suplantar a su pareja o a su mejor amigo, mientras que el 25% restante admite que podría ser vulnerable ante un intento de fraude digital de este tipo.