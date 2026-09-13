Julie Kegels: la gran promesa de la moda tiene nombre belga

Cada año, el LVMH Prize funciona como una especie de brújula para anticipar hacia dónde se dirige la moda. No se trata únicamente de premiar a un diseñador emergente, sino de identificar aquellas voces capaces de construir un lenguaje propio antes de que la industria termine de ponerles nombre. En su decimotercera edición, esa voz tiene nombre belga: Julie Kegels.

La diseñadora, de 27 años, se alzó el pasado 4 de septiembre con el LVMH Prize 2026 en la Fondation Louis Vuitton de París, imponiéndose entre nueve finalistas seleccionados de más de 2.400 candidaturas recibidas en esta edición. El reconocimiento incluye una dotación de 400.000 euros y un año de mentoría personalizada por parte de expertos de LVMH, un acompañamiento que abarca desde fabricación y marketing hasta comunicación, sostenibilidad, aspectos legales y gestión financiera.

Pero más interesante que el premio es aquello que ha llevado a Kegels hasta él. Formada en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes, una institución que ha sido fundamental para entender la particular sensibilidad de la moda belga, la diseñadora ha construido desde 2024 una firma homónima que entiende el vestuario femenino desde un lugar especialmente contemporáneo: no existe una única mujer, sino muchas mujeres dentro de una misma persona.

Esa idea atraviesa sus colecciones. Kegels habla de diseñar para una mujer que puede ser madre, profesional, amiga o noctámbula a lo largo de un mismo día y que no debería tener que cambiar de identidad para vestirse. Su ropa busca acompañar esas transformaciones y, al mismo tiempo, provocar una respuesta emocional. Una aproximación que explica por qué sus prendas pueden resultar prácticas y experimentales al mismo tiempo.

En la colección presentada para el premio, esa filosofía se tradujo en una aproximación especialmente libre a los materiales. Un abrigo de lana Shetland gris escondía un forro acolchado de satén rosa intenso; una falda ligera estaba confeccionada a partir de un mantel vintage estampado con flores; un abrigo de piel reproducía un motivo de madera y estaba lacado hasta conseguir un acabado brillante. Son gestos que hablan de una diseñadora interesada en la tensión entre lo cotidiano y lo extraordinario, entre aquello que reconocemos y aquello que, una vez transformado, adquiere una nueva lectura.

También existe una ambición clara de construir una visión completa de marca. Kegels no quiere limitarse al ready-to-wear: su propuesta incorpora zapatos y bolsos, ampliando ese universo y convirtiendo la firma en algo más que una sucesión de colecciones. Precisamente esa capacidad de pensar en términos globales fue uno de los aspectos destacados por Delphine Arnault, fundadora del LVMH Prize y CEO de Dior, que subrayó la claridad de la visión de la diseñadora y su capacidad para imaginar el futuro de la marca.

Y quizá sea esa claridad la que explica que su nombre haya empezado a aparecer con tanta fuerza en el calendario parisino. Kegels presentó su primera colección en septiembre de 2025 y, desde entonces, ha comenzado a construir una identidad reconocible alrededor de una moda femenina que no necesita elegir entre belleza y funcionalidad, entre sofisticación y comodidad o entre pasado y futuro.

El LVMH Prize tiene, además, una capacidad extraordinaria para convertir talento emergente en nombres globales. Antes que ella lo recibieron diseñadores como Marine Serre, Grace Wales Bonner, Thebe Magugu, Nensi Dojaka o S.S. Daley, todos ellos convertidos posteriormente en referencias de sus respectivas generaciones.

Ahora es el turno de Julie Kegels. Y si algo demuestra su victoria es que la próxima gran revolución de la moda quizá no necesite ser estridente. Puede estar en algo mucho más difícil de conseguir: tener una visión suficientemente clara como para hacer que una mujer quiera reconocerse en ella.