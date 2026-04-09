La ley que prohíbe las redes a menores de 16 llegará en mayo

El Gobierno aprobará en mayo, en Consejo de Ministros, el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que actualizará una normativa vigente desde 1982. Según explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, “una vez que recibamos los informes preceptivos, en el mes de mayo, vamos a aprobar en Consejo de Ministros y vamos a remitir al Parlamento el proyecto de ley”, que introduce novedades importantes en el ámbito digital y en la protección de los menores.

Entre las principales medidas, la ley eleva de 14 a 16 años la edad mínima para prestar consentimiento para estar en redes sociales y regula que los menores no puedan autorizar el uso de su imagen o datos personales en entornos digitales. Bolaños aclaró que “los jóvenes de menos de 16 años no podrán prestar consentimiento para algo que pueda afectar a su intimidad o su honor”. Asimismo, la norma prohíbe el uso de inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales utilizando la voz o la imagen de cualquier persona sin su autorización.

El miedo de las series

La ley también busca proteger a las víctimas de delitos frente al auge de los denominados true crime, “estas series que florecen en el panorama televisivo”, impidiendo que “los autores de esos crímenes no puedan lucrarse con este delito”. Además, la regulación sobre la edad mínima para consentimiento también se aplicará al tratamiento de datos personales de menores y su participación en plataformas digitales, integrando la protección de la intimidad con la normativa sobre derechos digitales en curso de tramitación parlamentaria.

Bolaños señaló que estas medidas suponen “novedades bien importantes tanto en el ámbito digital como en protección de los menores” y destacó que buscan evitar riesgos asociados a la exposición temprana de adolescentes en redes, así como el uso indebido de su imagen. La ley establece un marco legal actualizado frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, garantizando que los derechos de honor, intimidad y propia imagen se respeten en todos los ámbitos. Además, refuerza la coordinación con otras normativas de protección digital y busca cerrar lagunas que permitan la explotación de menores a través de medios audiovisuales y tecnológicos.

El proyecto también contempla sanciones específicas para quienes incumplan estas disposiciones, así como mecanismos de control y supervisión de plataformas digitales. Según Bolaños, estas medidas buscan “adaptar la ley a los tiempos actuales y proteger los derechos fundamentales frente a nuevas formas de vulneración digital”.