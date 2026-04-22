La lluvia de estrellas Líridas 2026: cuándo y dónde ver el pico máximo en Ourense

Las Líridas permanecen activas en nuestros cielos entre el 16 y el 25 de abril, presentando una tasa media de unos 20 meteoros por hora, aunque su comportamiento es notablemente irregular. En algunos años, la actividad puede superar las 100 estrellas por hora, aunque estos episodios son difíciles de anticipar. En la noche del 22 al 23 de abril, el cielo nocturno regala uno de los espectáculos astronómicos más esperados de la primavera: el pico de actividad de las Líridas, una de las lluvias de estrellas más conocidas y antiguas.

Este fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa los restos dejados por un cometa, lo que provoca la aparición de brillantes estelas de luz al entrar estos fragmentos en la atmósfera terrestre. Aunque popularmente se conocen como “estrellas fugaces”, en realidad se trata de pequeñas partículas de roca o polvo que se desintegran a gran velocidad, generando destellos luminosos que cruzan el cielo en cuestión de segundos.

Durante las Líridas, algunas de estas trazas pueden ser especialmente intensas, dejando a su paso estelas visibles que incrementan la espectacularidad del evento. En condiciones óptimas, se pueden observar varias decenas de meteoros por hora.

Para disfrutar al máximo del fenómeno, los expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades y buscar lugares con cielos despejados. Las horas más oscuras de la madrugada suelen ofrecer las mejores oportunidades para contemplar el mayor número de estrellas fugaces. Se trata, sin duda, de una ocasión única para mirar al cielo, conectar con la inmensidad del universo y dejarse llevar por la tradición: pedir un deseo cada vez que una estrella fugaz cruza la noche.

Dónde ver las Líridas en Ourense: mejores zonas de libre acceso

La provincia de Ourense ofrece múltiples enclaves privilegiados para disfrutar del pico de las Líridas sin necesidad de permisos ni accesos restringidos. La clave está en alejarse de los núcleos urbanos y buscar zonas elevadas, con cielos oscuros y horizontes despejados.

Entre los destinos más recomendados destaca la Serra do Xurés, un entorno natural amplio y poco iluminado donde es posible detenerse en carreteras o áreas abiertas para observar el cielo con gran nitidez. Su escasa contaminación lumínica la convierte en uno de los mejores puntos de la provincia.

Otra excelente opción es la Serra de San Mamede, una zona montañosa con múltiples accesos libres y lugares donde estacionar cómodamente. Su altitud favorece unas condiciones óptimas para la observación astronómica. En la comarca de Valdeorras, la Serra da Enciña da Lastra ofrece también espacios abiertos y fácilmente accesibles, ideales para disfrutar de un cielo limpio y despejado lejos de la luz artificial.

Para quienes prefieran opciones más cercanas a la ciudad, existen miradores de acceso libre como el Miradoiro da Batundeira o el Mirador de A Peroxa. Aunque presentan algo más de iluminación que las zonas de alta montaña, siguen siendo alternativas prácticas para una observación cómoda sin largos desplazamientos.

En todos los casos, se recomienda acudir en las horas centrales de la noche o de madrugada, evitar luces intensas y permitir que la vista se adapte a la oscuridad. Así, cualquiera de estos enclaves se convierte en un escenario perfecto para contemplar las estrellas fugaces y disfrutar de uno de los espectáculos más especiales del cielo primaveral.