Los logopedas demandan una mayor presencia en el sistema educativo

El secretario del Consejo General de Colegios de Logopedas, Unai Pequeño, abogó por “una mayor presencia” de logopedas titulados y colegiados en el sistema educativo, especialmente en las etapas de Infantil y Primaria, para ayudar en la prevención, detección, evaluación, diagnóstico e intervención de dificultades del aprendizaje.

Pequeño abogó por una “mejor coordinación entre educación y sanidad” y reclamó “un acceso público según las necesidades de cada alumno, evaluaciones e intervenciones basadas en la evidencia y la continuidad de los apoyos en Secundaria cuando las dificultades sigan teniendo impacto”.

Según resaltó, el objetivo de los logopedas “no debería limitarse a que el alumno cometa menos errores, sino favorecer su participación, autonomía y una percepción ajustada de sus capacidades”.

Así lo señaló el portavoz del Consejo General de Colegios de Logopedas tras las primeras semanas del curso escolar, que advirtió que pueden empezar a revelar posibles dificultades de aprendizaje, por lo que pidió a familias y profesores que permanezcan atentos a las señales.

“Estas señales deben preocupar especialmente cuando persisten en el tiempo y el menor progresa con mucha más dificultad de la esperable pese a haber recibido una enseñanza adecuada”, explicó el logopeda, que instó a consultar en estos casos para facilitar una intervención temprana.

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Entre los indicadores que pueden ayudar a detectar ciertas dificultades, Pequeño detalló que, antes de Primaria, se deben vigilar el retraso o las alteraciones persistentes del vocabulario, la gramática, la comprensión o la narración; dificultades de los sonidos del habla; y escasa sensibilidad a rimas, sílabas y fonemas.

También problemas para aprender nombres y sonidos de las letras; denominación muy lenta de colores, objetos, números o letras conocidos; antecedentes familiares de dislexia, trastorno del lenguaje o dificultades escolares persistentes, y problemas tempranos para comparar cantidades, aprender la secuencia numérica o relacionar números y cantidades.

Primaria

Después, en Primaria, son señales de alerta la lectura de palabras o pseudopalabras lenta, laboriosa e inexacta; poco progreso en la asociación entre grafemas y fonemas, la ortografía o la automatización de palabras; comprensión lectora inferior a la oral; y escritura muy lenta y dificultades para planificar y revisar textos.

Asimismo, deben llamar la atención errores duraderos en conteo, magnitud, valor posicional, hechos aritméticos, cálculo o resolución de problemas, y necesidad de mucha más repetición y tiempo, con poca transferencia a tareas nuevas.

“Nos debe llamar la atención que evite leer o escribir, se bloquee ante los deberes, tarde mucho más de lo razonable, dependa continuamente de un adulto o empiece a decir que no sabe o que no puede”, añadió.

El experto señaló que las familias y profesores deben consultar si las dificultades continúan varios meses, aumenta la distancia respecto a lo esperado para la edad, afecta a varios ámbitos o apenas hay progreso pese a un apoyo específico, intenso y supervisado.

“También deben vigilarse la ansiedad anticipatoria, las quejas físicas antes de ir al colegio, el aislamiento, la pérdida de autoestima o cambios marcados de conducta”, señaló para apuntar que todo esto no confirma un trastorno, pero sí indica que la situación está afectando al bienestar del menor. En esta línea, el secretario del Consejo General de Colegios de Logopedas destacó que se debe distinguir entre una señal de alerta, un factor de riesgo, un cribado y un diagnóstico.