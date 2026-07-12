Microchips propios para proteger la IA, la defensa y la automoción europea

Las empresas europeas aceleran su digitalización para no depender de paises como EEUU o China.

La escasez global de componentes dejó una lección muy clara en Bruselas: la dependencia tecnológica de Asia y Estados Unidos es un peligro directo para la estabilidad del continente. En un principio, los esfuerzos europeos se centraron en destinar grandes sumas de dinero para levantar fábricas en suelo propio.

Sin embargo, la experiencia demostró rápidamente que tener las instalaciones no sirve de nada si después no hay clientes locales que compren esa producción. Para corregir este desajuste y dar un verdadero salto estratégico, la Comisión Europea ha lanzado la propuesta de la Ley de Chips 2.0. El gran cambio de enfoque de esta renovación no consiste en seguir subvencionando la construcción de plantas, sino en estimular y obligar a que el mercado interior consuma semiconductores diseñados y fabricados dentro de las fronteras europeas.

Los planes europeos de conectividad deben garantizar que las futuras infraestructuras digitales ofrezcan autonomía suficiente a los miembros de la Unión Europea

La nueva normativa se ha diseñado con la ambición de activar unos 120.000 millones de euros mediante la colaboración del capital público y privado durante los próximos diez años. Para que estos planes no queden atrapados en la burocracia, la ley plantea recortar los plazos para otorgar licencias industriales a un máximo de doce meses.

Este acelerón responde a la necesidad de no perder el tren de un mercado global que superará el billón de euros al final de la década, impulsado con fuerza por el despegue de la inteligencia artificial.

Esta reconversión industrial va mucho más allá de una cuestión meramente económica; se trata de una estrategia de seguridad nacional y supervivencia geopolítica. Europa necesita asegurar el suministro de microchips, tanto los de última generación como los tradicionales, para no congelar sectores críticos como la automoción conectada, las redes de telecomunicaciones avanzadas y la industria de la defensa.