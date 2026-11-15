Muere a los 53 años Alfonso Pérez, el diseñador criado en Lugo que dirigía Ángel Schlesser

La moda española ha perdido a un creador que encontraba en los tejidos una prolongación de su vocación artística. Alfonso Pérez, director creativo de Ángel Schlesser desde 2022, ha muerto en Madrid a los 53 años, según comunicó la firma el viernes 13 de noviembre. Su carrera, construida entre el arte y el trabajo de taller, culminó al frente de una de las casas más reconocidas del diseño español.

"Alfonso vivía su trabajo con pasión, entrega y discreción", recordó la marca en su despedida. El comunicado destacó su dedicación a las prendas y el trato cercano con quienes compartían su día a día, y extendió el recuerdo a familiares, amigos, clientas y compañeros.

Una infancia en Lugo y una vocación artística

Nacido en Oviedo en 1973, Pérez se trasladó a Lugo a los ocho años. Allí creció, en el barrio de A Milagrosa, y estudió cerámica en la escuela de arte Ramón Falcón. Su vínculo con Galicia formó parte de una biografía en la que la pintura y la creación plástica precedieron a las pasarelas. Su padre era natural del municipio lucense de O Corgo y su madre, asturiana.

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Aquella formación artística acompañó después su manera de diseñar. El color, la textura y el volumen se convirtieron en herramientas para trasladar a la ropa sus inquietudes como creador. La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) ha destacado precisamente esa relación entre su vida, el arte y unas colecciones concebidas para contar historias.

Del patronaje a la dirección creativa

Sus primeros pasos profesionales lo llevaron a Devota & Lomba. Antes de asumir la dirección de Ángel Schlesser, desarrolló una extensa trayectoria como patronista y modelista, con trabajos para firmas como Covadonga Plaza, Elena Benarroch, Cristina Pascual, Marcos Luengo, Lucía Incera y Peter Langner. Ese conocimiento técnico del oficio fue una de las bases de su carrera.

El gran cambio llegó en 2022, cuando tomó el relevo de Juan Carlos Mesa al frente del área creativa de Ángel Schlesser. En septiembre presentó su primera colección para la casa en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una propuesta destinada a la primavera-verano de 2023. Su cometido era renovar el lenguaje de la firma y recuperar su esencia tras la salida de su fundador en 2016.

El arte convertido en prendas

Pérez incorporó su universo personal a una casa identificada con la elegancia y las líneas depuradas. Sus diseños combinaban sencillez, estudio del patrón y experimentación con las formas, con siluetas en las que convivían estructuras definidas y tejidos de apariencia ligera.

Las referencias culturales atravesaban su trabajo. ACME recuerda propuestas como Autopsia, centrada en el cuerpo humano; Liturgia, vinculada a la espiritualidad, o sus aproximaciones a la geometría de Malevich. También pintaba tejidos y encontró inspiración en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, donde trazó patrones a partir de las obras como homenaje a sus autores.

La despedida de la moda española

La Asociación Creadores de Moda de España se ha sumado al duelo y ha reivindicado su aportación a una moda de autor estrechamente relacionada con la cultura. El reconocimiento del sector acompaña estos días al recuerdo de quienes trabajaron con él, tanto en los talleres como en los desfiles.

Su trabajo tendrá continuidad sobre la pasarela de manera inmediata. A petición de su familia, Ángel Schlesser mantendrá el desfile previsto para el jueves 19 de noviembre en el Hotel Palacio de Avilés, organizado para promocionar la Pasarela Campoamor. La cita llegará apenas unos días después de la despedida del diseñador que dirigió la última etapa creativa de la casa.