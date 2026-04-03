La NASA comparte las primeras imágenes de la Tierra tomadas por la misión Artemis II

Imagen de la Tierra tomada desde la ventana de la nave Orion de la misión Artemis II.

Una vez logrado el encendido del motor de la nave Orion y tras 30 horas de haber sido el lanzamiento, la tripulación de la misión Artemis II ha realizado sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación.

La NASA compartió en redes sociales las primeras imágenes tomadas desde el espacio por Reid Wiseman de la Tierra. En ellas se puede observar un pequeño halo verde de las auroras boreales o incluso la península.

A través de una videollamada Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Hammock Koch han compartido como fueron las primeras horas de la misión donde tuvieron que hacer frente a un pequeño incidente con el motor.

Arreglado el motor, lo primero que han hecho es mandar saludos a sus familias. Para Christina Hammock Koch, “no hay nada que te prepare para lo impresionante que resulta contemplar tu planeta”. La astronauta agregó "saber que vamos a ver la Luna de una forma parecida me hace muchísima ilusión".

Victor Glover, el primer afroamericano que viaja a la Luna aprovechó para lanzar un mensaje de unidad ante la situación que se vive hoy en día en la Tierra “Desde aquí arriba se os ve increíbles y hermosos. Y parecéis una sola cosa“, recordando que ”somos un solo pueblo”.

Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para la noche del lunes 6 al martes 7 de abril, cosa que emociona a los cuatro tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta.