El nuevo método usado para robar en los aparcamientos: qué es y cómo evitarlo

Una situación cotidiana como la caídas de unas monedas puede provocar que seas víctima de la delincuencia. La Policía Nacional alertó en sus redes sociales sobre el nuevo método seguido por los amantes de lo ajeno para hacerse con tus pertenencias.

La Policía Nacional dio a conocer como uno puede ser víctima de un hurto o robo en un aparcamiento. Aprovechan que suele ser un lugar donde uno se encuentra algo despistado para cometer la acción delictiva.

La forma que siguen los delincuentes para sustraer pertenencias u objetos de valor de tu coche es la siguiente:

En primer lugar s e aseguran que hayas pagado tu ticket de aparcamiento y te subas a tu coche .

Después realizan una inspección visual y comprueban si dejas algo de valor alcance y sin vigilar.

Se acercan y llaman tu atención para informarte que unas monedas se cayeron de tu bolsillo.

Insisten en que son tuyas para provocar que abandones el coche durante unos segundos para recoger las monedas.

Una vez desciendes del coche para recoger las monedas, un compinche aparece para abrir el vehículo por el lado contrario del conductor y lleva a cabo el hurto o robo en menos de un minuto.

¿Cómo evitarlo?

En su publicación la Policía Nacional emitió también una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de esta nueva estafa o robo.

Comprobar que nadie te está siguiendo en el aparcamiento u observa con especial atención.

En caso de confiar en que las monedas puedan ser tuyas y accedas a bajar del coche, asegurate que puertas y ventanas estén cerradas con seguro.

Si desconfías e insisten en hacerte bajar lo mejor es llamar al 091 para dar la voz de alerta

Tener controladas en todo momento tus pertenencias.

Mantente atento a tu alrededor cuando estés en un aparcamiento y de las recomendaciones de la Policía Nacional para evitar este tipo de situaciones donde la creatividad de los delincuentes siempre encuentra nuevas formas de generar situaciones incómodas.