El Orgullo hace de Madrid una inmensa marea arcoíris

El Orgullo 2026 de Madrid reunió este sábado a una multitudinaria marea arcoíris -más de un millón de personas, según los convocantes- que clamaron por la “disidencia y la resistencia”. La marcha arrancó pasadas las 19,00 horas desde la Plaza del Emperador Carlos V bajo el lema central: “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”. Desde el inicio de la movilización, los participantes avanzaron de forma festiva cantando temas emblemáticos como: “Todos me miran”. Entre la multitud sobresalían banderas arcoíris y trans, acompañadas de pancartas con mensajes reivindicativos o advertencias sobre la volatilidad de las conquistas sociales: “Que hoy tengas derechos no significa que los tengas mañana”.

La primera línea de la manifestación contó con una representación del Gobierno central, encabezada por los ministros socialistas Ana Redondo (Igualdad) y Óscar López (Transformación Digital), junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. También acudió la ministra Sira Rego (Juventud e Infancia), una delegación del Partido Popular liderada por Jaime de los Santos, y las representantes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero.

Según los organizaciones convocantes, en la manifestación participaron más de 100 grupos y 47 carrozas

Según los organizaciones convocantes, en la manifestación participaron más de 100 grupos y 47 carrozas. Antes del inicio, los organizadores llamaron a la “movilización social” y a la “responsabilidad” colectiva, al tiempo que destacaron los avances legislativos recientes, aludiendo directamente a la aprobación de la ley que penaliza penalmente las prácticas de conversión, a las que calificaron abiertamente de “torturas”.

Los abanicos se convirtieron en un símbolo más de la jornada. | Matias Chiofalo

Para combatir las altas temperaturas de la tarde estival madrileña, que superaron los 36 grados, la movilización contó con miles de abanicos multicolores que se convirtieron en el accesorio imprescindible y en un símbolo más de la jornada. Al alcanzar la plaza de Cibeles, los integrantes de la cabecera giraron la pancarta ante los medios y los representantes de Sumar y de las organizaciones sociales corearon de forma unánime el lema “Almeida, saca tu bandera”, como reproche directo al alcalde de la capital. Cientos de ciudadanos de diversas edades y procedencias se apostaron en los laterales de los paseos del Prado y Recoletos para presenciar el desfile. Asistentes como Georgio, un italiano de 38 años, celebraron la libertad de “ser lo que somos”, mientras que Laura, una joven colombiana de 17 años en su primer Orgullo, destacó la importancia de reivindicar la diversidad para eliminar prejuicios en la ciudadanía.

Exigencias de Futuro

Tras dos horas de marcha, la cabecera llegó a la plaza de Colón, donde se dio lectura al manifiesto oficial. En él se advirtió de que “el odio no puede calificarse de libertad de expresión cuando amenaza vidas” y se exigió firmemente la aprobación de un pacto de Estado contra los discursos de odio que implique a todas las instituciones de forma real, señalando que “no bastan las condenas simbólicas ni los minutos de silencio”.

Los organizadores de la marcha llamaron a la “movilización social”. | Matias Chiofalo

Asimismo, reclamaron recursos reales para el desarrollo efectivo de las Leyes LGTBI+ y Trans ante cualquier intento de “recorte, bloqueo o derogación”. Finalmente, el Orgullo de Madrid miró hacia el exterior para exigir el fortalecimiento de los marcos europeos de igualdad, concluyendo de forma tajante: “No volveremos al silencio ni al olvido. No daremos ni un paso atrás”.